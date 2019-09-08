〈觀察〉美中貿易戰全面升級 今年IPO家數恐難達標

美中貿易摩擦陷入長期抗戰，衝擊企業掛牌上市進度，據證交所統計，今年以來已經掛牌上市的企業僅 9 家，加上下周二準備掛牌上市的駐龍僅 10 家企業上市，距離證交所年度目標 30 家企業上市還有段目標，眼看今年只剩 3 個多月，想要達目標數恐有難度。

原本市場預期，美中貿易戰帶動台商回流可望反應在資本市場上，加上政策積極助攻，

美中貿易戰打打停停，尤其美國總統川普對於貿易戰態度反覆，讓資本市場跟著起起伏伏，讓原本有意準備申請掛牌上市的企業因此怯步，攤開證交所資料，去年共 21 家新掛牌上市公司，但今年截至 9 月中旬，僅 10 家新上市公司。

不僅申請掛牌新上市企業家數縮水，部分企業雖已經獲審核准許上市但迄今卻遲未正式掛牌，包括和碩轉投資的晶碩光學、旭輝應材、嘉基、宇隆等，惠特則因獨董人數不足自行撤回上市申請案。

市場人士表示，距離年底只剩 3 個月，目前包含申請已上市、通過申請還在排隊，或是申請已獲核准但未掛牌的公司，今年以來共 21 家，隨著美中貿易戰戰勢升溫，打亂企業供應鏈生態圈，企業為避開高關稅波及，紛紛撤離中國市場忙著找新據點，暫時將申請掛牌上市這件事拋諸腦後。

上市公司掛牌家數衰退也反應在券商獲利上，統計全體券商前七月稅後純益共 240.03 億元，較去年同期減少 4.92%，以 7 月單月獲利表現來看，全體券商 7 月全體券商單月損益共 25.94 億元，月增幅達 2.25 倍；承銷業務則逆勢衰退，單月收益 2.76 億元月減 12.1%。