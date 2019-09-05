威剛8月營收月增14% 創近10個月新高

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (5) 公告 8 月合併營收 23.52 億元，受惠傳統新品上市旺季需求，加上 NAND 客戶積極補貨，帶動月增 14.04%，年減 30.44%，為近 10 個月新高；前 8 個月累計營收 163.93 億元，年減 25.49%。

威剛表示，受惠 DRAM 及 NAND Flash 合約價在 7 月底與 8 月底，分別落底反彈，8 月營運持續升溫，雖然近期 DRAM 現貨價回跌，但預期下跌幅度有限，DRAM 及 NAND Flash 今年價格最低的時期已過。

威剛 8 月包括固態硬碟 (SSD)、記憶卡及隨身碟等 NAND Flash 產品，營收均創今年單月高點，SSD 產品營收更寫下 2016 年 12 月以來新高。整體而言，威剛 8 月 DRAM 產品占營收比重 41.73%，非 DRAM 產品營收比重 58.27%。

展望本季，威剛認為，雖然美中貿易紛爭未解，但在傳統新品上市備貨需求，及資料中心布建 5G 應用需求逐步啟動下，仍維持先前預期，認為第 3 季業績將逐月走高，更可望迎接至第 4 季的記憶體補貨潮。

威剛指出，由於 NAND Flash 歷經價格修正時間較長，此波價格觸底反彈的時間點，較 DRAM 來得早，反彈幅度也比 DRAM 明顯，因此客戶補貨態勢積極。