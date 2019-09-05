永續作為備受肯定 國泰金控榮獲天下企業公民獎

國泰金控 (2882-TW) 今(5)日於《天下雜誌》舉辦「天下企業公民獎」中，連續七年獲得前十名的佳績，今年更榮獲大型企業組第四名的殊榮。國泰證券董事長莊順裕代表國泰金控領獎時表示，「對接國際框架、敢於創新、全體動員，是國泰推動永續的三大心法，國泰會繼續實踐，為這個社會創造改變。」

實際參與本次評選的天下企業公民獎評審表示，國泰金控枝繁葉茂的 CSR 作為，雖澆灌不易卻能預見果實纍纍。從健康職場的追求、綠色能源的支持，到為偏區弱勢送暖、教育與培力，都有「核心職能」的大樹幹支撐，不斷放大庇蔭能量的同時，綠色大樹也在台灣札根更深。

國泰金表示，全台灣超過一半的人口是國泰的客戶，在推動企業永續工程，國泰全體總動員，以國際最高標準要求自我，將「保險」、「銀行」、「資產管理」三大核心營運引擎，對接「永續保險原則 (PSI)」、「赤道原則 (EPs)」、「責任投資原則 (PRI)」等國際永續金融架構，國泰世華銀行更率先宣誓遵循責任銀行原則 (PRB)。對應 10 項聯合國永續發展目標 (SDGs)，並運用金融核心能力，使永續的概念深入公司治理、社會、環境等各個面向。

以做好事為號召，趨動員工越動越健康

國泰金控透過健康風險分析發掘「BMI 過高」是許多員工共同的健康風險，舉辦「大腹翁，小腹婆」減重競賽，提供獎金、營養及運動課程，培養員工運動習慣，然後健康減重。為「創造動機」，國泰創意結合公益的元素，員工每減一公斤，公司便捐出 100 元設太陽能板，而太陽能板產生的賣電所得，將回饋給公益團體。活動至 2018 年所累積約 70 公噸的「剷油成效」，成為一片片位於屏東新來義部落的太陽能板裝置，其平均每年發電量約 11.5 萬度，為老人服務團體創造長達 20 年的穩定的綠電收益。

國泰與教育專家共構，為偏鄉學生找到心中的心星

國泰金控相信「人才」是台灣未來成長的根本力量，針對教育議題，尋找不同專業合作伙伴，推動從偏鄉到城市、從小學到大學、從學校到社會、從國內到國外的學生關懷專案。例如：為了縮短城鄉教育資源不均的議題，推出國泰學童圓夢計畫，透過設標、達標的機制，讓超過 1500 位自信心低落的偏鄉學生重拾相信自己的能力；了解老師是偏鄉教育第一線推動者，故與 Teach For Taiwan 為台灣而教合作讓具有影響力的老師前往偏鄉服務，創造改變。

了解年輕人的迷惘，為其打造可以發揮專長的舞台

國泰金也很了解年輕人對於迷惘未來的焦盧，因此，與社會企業合作「百工日記」，透過職人領路，讓超過 500 位學子跨出舒適圈，提早繪製職涯藍圖，亦協助青年了解金融保險業。此外，業界最夯、今年申請者超過 1900 位的國泰人才培育加速器 Cathay Internship Program (CIP) 計畫，藉由完善的導師制度以及部門專案參與，手把手教導，讓學生提早接軌職場，目前 CIP 回任人數已超過 120 位，顯現實習生對於國泰之認同。

國泰金控表示，將持續秉持「給人幸福，就是幸福」的精神，溫暖陪伴每一個重要的合作伙伴，穩健經營使客戶放心，永續發展讓社會安心。

