全國電Q4估營運轉為平淡 全年仍可優於去年

全國電 (6281-TW) 今 (5) 日舉辦法說會，展望後市，總經理林政勳表示，受惠夏季高溫、政府節能減碳利多激勵下，第 3 季營運樂觀，有望優於去年同期，第 4 季到明年遇上選舉、國際情勢不確定，營運將較為平淡，法人估下半年將優於上半年，全年也可望成長。

全國電也啟動 3 大營運主軸，包括會員經營、線上購物及雙品牌策略。

展望下半年，林政勳指出，受惠天氣炎熱及政府節能減碳政策，冰箱、冷氣銷量明顯成長，9 月開始電暖器銷量動能可望啟動，第 3 季營運樂觀看待，但第 4 季到明年，原本春節是家電銷售檔期，但遇上選舉，預期業績表現將平平。

法人表示，全國電下半年營運將優於上半年，今年全年也同樣比去年好。

全國電自 2017 年開始打造全新通路品牌「Digital City」，目前已超越預定 10 家門市目標，7 日將於嘉義開設第 11 間門市，林政勳表示，自 Digital City 開幕兩年多來，20-30 歲年輕客群至少成長 2 成，目標 3 年內總店數可上看 20-30 家門市。

營收占比方面，截至 8 月底，Digital City 占營收 10%，其餘既有的全國電二代店門市占 90%，雖 Digital City 未來營收將逐步成長，但因數位產品量多，毛利率也較低。

至於電商方面，發言人林政儒表示，電商平台已試營運滿月，雙 11 檔期前有機會亮相，法人表示，電商平台正式上線後，將為後續營運添一大動能。

全國電 8 月營收，由於空調銷售旺季已接近尾聲，營收 15.76 億元，月減 19.97%，年增 13.67%；累積前 8 個月營收 124.64 億元，年增 4.79。