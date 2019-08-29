9月「美中貿易協商」是否如期舉行？中國商務部沒正面回應

週四 (29 日) 中國商務部發言人高峰在例行記者會上，遭媒體問題「9 月美中貿易協商」是否如期舉行，高峰並未正面回應，僅稱雙方經貿團隊一直保持有效溝通。

高峰週四 (29 日) 指出，關於 9 月份赴美磋商，雙方正在討論這個問題，高峰強調，中方認為，如果中方赴美談判，雙方應該共同努力，創造條件，推動磋商取得進展。

適逢川普政府週三 (28 日) 正式發出聲明，對 3000 億美元的中國輸美商品加徵 5% 關稅，從原定的 10% 提高到 15% ，生效日期分別為 9 月 1 日和 12 月 15 日，故市場正聚焦「9 月美中貿易協商」是否能夠舉行，但高峰並未正面回應。

高峰在記者會上進一步表示，但在當前形勢下，中方認為應該討論的問題是取消對 5500 億美元中國商品進一步加徵關稅，防止貿易戰繼續升級，高峰指出，在很多領域，中美兩國企業在產業鏈中有相互依存關係，打壓中國企業最終受損的會是美國企業。

而談到美方一直關注的美企進入中國後，商業秘密與智慧財產權需有保護之問題，高峰表示，中國不會對外企採取歧視性作法，更不會進行打壓。

高峰說道，中國會切實保護企業的商業秘密和知識產權，依法依規開展工作，對各類市場主體一視同仁，不會對外資企業採取歧視性做法，更不會採取所謂的打壓措施，對於合法合規經營的企業，完全不必擔心。