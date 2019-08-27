關稅戰升溫市場不確定性增 台塑擁三利基可望突圍

美中貿易衝突加劇，在美中關稅戰越趨激烈之下，恐將明顯衝擊終端需求，使市場對台塑四寶後市展望保守看待。不過，法人認為，台塑 (1301-TW) 受惠德州三廠擴產效益，加上 PVC 產品步入上升循環，而台塑化 (6505-TW) 則受惠 IMO 2020 限硫令，且兩者主要生產煉油、烯烴與烯烴衍生物，需求波動較芳香烴來得小。

美中雙方接連表態將加徵關稅，法人認為，由於美國主要從中國進口終端塑膠製品，若美國對中國產品加徵關稅，對 ABS、PC、PMMA 等產品需求影響最大，恐衝擊台化 (1326-TW)、國喬 (1312-TW) 出貨量。

從中國對美國課徵的關稅來看，法人指出，由於中國主要從美國進口塑化產品，以生產終端塑膠製品，此次加徵的關稅中，新增 PC、尼龍 66、PA 等 3 項產品，而中國 PC 市場進口需求比重達 55%，其中，美國佔比 8%、台灣 21%，若加徵關稅，恐使中國國內 PC 供給轉緊，台化也可能因此受惠。

在台塑四寶中，法人看好台塑、台塑化在此波美中貿易戰升溫下，營運將相對穩健。其中，台塑受惠德州三廠擴產效益，加上主要產品 PVC 步入上升循環，而台塑化則受惠國際海事組織 (IMO) 的 2020 年限硫令政策，後市展望可期，加上台塑與台塑化產品主要供應消費財或必需消費品，需求波動相對較芳香烴小。

展望下半年，台塑四寶普遍認為，今年第 3 季營運恐旺季不旺，除需求不如往年暢旺外，價格也受到需求疲弱因素干擾，價量同步承壓，保守看待下半年營運表現。