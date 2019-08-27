佳總董事長曾繼立遭最高法院判決解任 將儘速推選新董座

PCB 廠佳總 (5355-TW) 董事長兼任總經理曾繼立及董事李茂堂，因違反證交法遭北檢起訴，去年 7 月經上訴到高等法院獲判緩刑及罰款，但投保中心一路告到最高法院，今判決曾繼立解任董事職務且無法擔任董事長；公司表示，一切營運正常，將儘速召開董事會推選董事長。

佳總董事長兼任總經理曾繼立及董事李茂堂前因違反證交法遭北檢起訴，上訴到高等法院，去年 7 月法院宣判判決結果，曾繼立遭判有期徒刑 2 年，緩刑 4 年，罰款 100 萬元；董事李茂堂遭判有期徒刑 1 年 10 個月，緩刑 4 年，罰款 80 萬元；佳總已透過發布重大訊息指出，此為個人行為，相關罰則及對公庫繳款皆由個人負責，不影響公司營運。

不過，投保中心在民事訴訟上一路告到最高法院，依投資人保護法要求解任曾繼立董事職務，並在今天判決投保中心勝訴，曾繼立也遭解除佳總董事長及華職務。

佳總原以生產板卡類 PCB 的 4 層板為主，在市場風向改變及競爭影響下，繼而投入 TFT LCD 面板模組背光模組、鋁基板及 Light Bar(面板光源) 等產品，2017 年起積極開發客戶，並且尋求認證中。

佳總由於在 3C 電子產品等 TFT LCD 面板模組背光模組、鋁基板及 Light Bar 等產品方面，去年起來自大陸 PCB 廠競爭壓力加大，公司不得不尋求切入汽車板產品爭取經營利基。