廣華-KY營運動能無虞 墨西哥廠年底前單月轉盈

汽車零組件大廠廣華 - KY(1338-TW) 今 (27) 日赴證交所召開業績發表會，總經理黃建中表示，目前正積極切入華東市場，力拚透過提升工藝技術爭取新客戶，如上企集團；此外，貿易戰下墨西哥廠反而接單需求暢旺，預計年底前可達單月轉盈，明年全年獲利，待良率提升後，可望成為旗下小金雞，不過，目前仍憂心人民幣持續走弱，恐影響部分獲利。

黃建中表示，過去廣華主要著墨華南市場，近年看好華東市場，正積極切入，部分上企訂單正在接觸中；同時，廣華正在找上海設廠的地點，預計有 70% 的機會在蘇州太倉拿到土地。

黃建中進一步說明，除既有成形件、塗裝件產品，正投入原材料開發階段，並強化轉印件的技術，期未來成為 Tier1 廠商。

就整體中國車市來看，廣華說明，上半年營收占比 71% 的日系客戶，仍有正面成長，相對不受影響，而日系車廠比起歐美車廠，更有意擴大投資，雖不會追量，但出貨穩定。

反觀中國車市，其中自主品牌市占率已下滑至不到 40%，而在貿易戰的衝擊下，美系品牌如福特和克萊斯勒，也下滑至不到 10%。

廣華指出，國六政策上路後，雖國五標準車款去化能力沒有想像中好，但預計第 4 季過後將有刺激銷售政策，買氣可望逐漸回穩。

至於投資人關心的貿易戰衝擊，廣華說明，北美主要是出 OE 件，因汽車設計短期難改變，並不影響出貨，但已規劃將部分訂單從墨西哥廠出貨，目前墨西哥廠接單無虞，良率提升後，年底前可望單月轉盈，目標明年全年開始貢獻獲利。

另外，廣華坦言，近來人民幣貶值恐增加下半年業外損失，法人認為，人民幣貶值恐吃掉部分下半年獲利，但人民幣近來波動大，能否回穩有待觀察。