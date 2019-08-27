〈房產〉都更龜速 北市到Q4平均屋齡高達33年 移轉住宅屋齡也達25.86年

全台都市更新進度遲緩，依內政部統計顯示，今年第 1 季全國住宅買賣移轉平均屋齡為 21.97 年，全台六都住宅移轉並以台中市的 26.6 年最高，其次為台北市的 25.86 年，房仲業者指出，購屋人因撙節預算而想入主中古屋，有很大的機率接觸屆齡 30 年的老宅。

事實上，六福旅遊集團 (2705-TW) 在台北市屋齡 47 年的六福客棧，及已有 41 年歷史的馥敦飯店南京館，分別申請危老重建計畫獲通過並得到重建容積獎勵，兩案共通點，屋齡都超過 40 年；不過，統計數字來看，到今年第 4 季，台北市房屋平均屋齡已達 33 年，其中超過 40 年以上的房屋將近 30 萬戶。

內政部統計顯示，今年第 1 季全住宅買賣移轉平均屋齡為 21.97 年，分別為台北市 25.86 年、新北市 21.98 年、桃園市 17.41 年、台中市 26.6 年、台南市 20.28 年、高雄市 22.17 年。如以統計住宅買賣移轉的屋齡占比甚至可以發現，全國屋齡超過 30 年的老宅移轉已占整體住宅移轉 28.62%。

中信房屋研展室副理張漢超表示，老宅交易比例高，也反應這塊市場具有商機潛力，但中古屋部分屋主為求賣相佳，有些會將房屋重新整理後再出售，這樣的作法雖無可厚非，但卻使得原屋況細節不易觀察，此時買方除了要注意仲介業所提供的「不動產現況說明書」相關記載，最好還是要學會屋況重點觀察，這樣才能買的安心、住的放心。

張漢超表示，購入中古屋在建物外觀的觀察重點在於有無磁磚脫落、外觀龜裂，甚至有無明顯傾斜；而在樓梯間、地下室等公共空間也可觀察有無水泥剝落、鋼筋外露、大片裂痕。建物外觀和樓梯間這類的公共空間往往不是原屋主會花錢整修的區域，因此從這些地方可看出建物的原始狀態，而且也能看出住戶對於住宅的維護心態如何。有些建物雖看得出使用歷史，但像是樓面整潔、梯間光線、電梯維護都仍保有一定的品質，這樣的房子住起來才會相對舒適可靠。

至於在房屋專有的部分，張漢超也指出，除了觀察牆面有無壁癌或滲水、窗戶關閉時有沒有無法密合的狀況。配電箱、浴廁管道間可以打開觀察有無雜亂配置線路或有無水漬、石灰的殘留痕跡。主要因水電牽涉日後使用上的安全，如果配置不當超過負荷，小則造成跳電或水管排水不良，嚴重的話甚至可能會引起火災、漏水等問題，不可不慎。