配合推動都更 政府提供低利資金協助及容積獎勵更重要

六福旅遊集團 (2705-TW) 在台北市屋齡 47 年的六福客棧，及已有 41 年歷史的馥敦飯店南京館，分別申請危老重建計畫獲通過，由統計數字來看，今年第 4 季台北市房屋平均屋齡已達 33 年，其中超過 40 年以上的房屋將近 30 萬戶，z 房仲業者調查指出，民眾對於都更，認為政府應優先提供資金協助及容積獎勵兩大項目。

調查顯示，對於都更問題，35.8% 的民眾認為，政府應優先「以很低的利率貸款給民眾，解決資金問題」，28.7% 則認為，應提高容積率獎勵，第三才是協助解決釘子戶。

台北市房屋平均屋齡已達 33 年，突顯台北市屋齡老化及都更速度緩慢，中信房屋副總經理張世宗表示，調查結果顯示，政府近年大力推動都更修法改革，並推出都更 2.0，已降低民眾對都更釘子戶疑慮，釘子戶不再是都更絆腳石，現在民眾更關心的是資金問題及容積奬勵是否足夠。

中信房屋調查結果顯示，台北市有高達 45.4% 民眾認為應該「提高容積率獎勵」，新竹縣市及高雄市的民眾，則偏重資金需求，不約而同地有近半數的比例（50.4%、49.4%）認為，政府應優先「以很低的利率貸款給民眾，解決資金問題」。

釘子戶的問題，重視度呈現較高比例的是台中市（23.5%）與台北市（22.9%），最不成問題的是高雄市（11.7%）與新竹縣／市（15.8%）。

張世宗指出，調查結果也顯示，全台七都都更危老推動腳步已經出現「時差」，當七都中的大多數城市民眾，在意願上已經不成問題之際，台中與台南的民眾需求，卻還停留在意願面的層次上，值得各方留意。