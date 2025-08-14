〈房產〉新商辦吸金 台北輕齡商辦上半年總銷近50億元焦點在內湖

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-14 11:04

住宅買氣遲滯，但商用不動產屢現佳績，根據內政部實價登錄資料，屋齡三年的台北市信義安和站捷運共構案「首泰信義」，中樓層於今年 4 月成交約 1.87 億元，每坪 195 萬元再創些社區的商辦戶最高單價，由紡織批發業公司購入；另外，內湖五期重劃區內，完工不到一年的新商辦「國揚洲際企業總部」，3 月亦有交易，總價約 1.38 億元，每坪 73 萬元。

台北市信義安和站捷運共構案「首泰信義」。(鉅亨網資料照)

相對於住宅市場的交易清淡，新商辦吸金力強，台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，2025 年上半年台北屋齡 5 年內的新型商辦交易，總計有 40 件，總銷近 50 億元。其中內湖就有 16 件交易居全市之冠，為新商辦交易熱區。交易量最多的商辦，則是「國揚洲際企業總部」，今年已有 12 筆交易，主要來自於家電代理商恆隆行一口氣砸下 10.57 億元，包下 8 筆交易。至於單價表現最亮眼的商辦，則是大安區「首泰信義」，單價高達 195 萬元，一戶總價逾億元，成為近年受矚目的「蛋黃區新豪辦」。而今年單筆總價最高的商辦交易，則為台灣人壽以 14.7 億買下虹典人文科技大樓。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，內湖區辦公大樓交易西湖段、文德段一帶趨向飽和，目前新供給多在舊宗段和五期，並以廠辦類型為主，由於單價較大安區、中山區實惠，且待售戶數相對多，因此吸引大型企業一次入手多戶設立總部。

張旭嵐分析，大安區位於屬於精華商業地段，雖然價格高，不過具備交通優勢，像是「首泰信義」、「登峰大廈」等新商辦，具有近捷運信義安和站與大安站的優勢，鄰近核心商圈與高端客戶群，不僅能彰顯企業品牌形象，也具備保值性。

第一建經研究中心副理張菱育指出，這些企業購置新型商辦有三大優勢，第一、「硬體規格升級」，像是配備節能系統與智慧建築設施，較符合國際級企業的 ESG 訴求。第二、「商辦小宅化」，上半年百坪以上的新商辦交易共 17 筆，不過 30 坪以內也有 10 筆交易、占 3 成，並集中在中山和大安區，這些小坪數商辦或事務所，例如「昇中山」，總價在 3000 萬元上下，入手門檻低，吸引自用和投資置產型買方。

同時，「交通便利性」也是重點，考量員工上班通勤和客戶洽談需求，企業購入商辦優先考量交通便利性，因此捷運共構、鄰近捷運的商辦出租率高，也往往較受到企業主的喜愛。