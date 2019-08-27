華安醫學二大臨床實驗將解盲 未來商機無限

華安醫學臨床實驗傳來好消息，二大重點商品 ENERGI-F703 促進糖尿病傷口癒合外用凝膠、ENERGI-F701 防止落髮外用噴劑，都獲得美國及台灣核准執行臨床二期試驗，並分別將於 10 月初、年底前解盲，目前二大商品都已有 15 組以上的藥廠接觸當中，若解盲成果成功，將對華安醫學創造極大的獲利及未來商機。

華安醫學總經理陳翰民說，華安醫學獨特之處就在於 ENERGI 平台，也就是藉由小分子藥物，增加細胞能量 ATP，由於 ATP 非外來物質，是細胞裡原先就有的能量，因此藉由增加細胞能量，不但安全無疑慮，無副作用，應用性更是廣泛。

其中，最受矚目的就是 ENERGI-F703 促進糖尿病傷口癒合外用凝膠，由於每 11 位成人中，就有一位有糖尿病，而糖尿病患者中，高達 15～20％，會併發糖尿病足，目前全球的糖尿病足患者數為 6,700 萬人。

陳翰民分析，糖尿病足仍是未被滿足的慢性傷口醫療需求，且目前糖尿病足潰瘍的唯一用藥有安全疑慮，ENERGI-F703 促進糖尿病傷口癒合外用凝膠是藉由 ENERGI，提升細胞內的能量 ATP，可以抗發炎、增進膠原蛋白分泌、促進上皮細胞移行，能有效促進傷口癒合。

目前，ENERGI-F703 促進糖尿病傷口癒合外用凝膠已經在臨床二期實驗，預計收案 105 人，10 月解盲，現在對於結果相當樂觀，預估上市後市佔率 10％，預計與藥廠簽約，可取得 2～2.5 億美元的金額，且後續還有授權分潤金可以期待，一年有機會達到 1 億美元。

另一個受矚目藥物則是 ENERGI-F701 防止落髮外用噴劑，看準異常性落髮的龐大商機，且目前的二大核准藥物，落健、柔沛都有其副作用，而 ENERGI-F701 防止落髮外用噴劑不但男女皆可使用，且是唯一增加細胞能量 ATP、恢復毛囊週期為機制的防止落髮藥品。

陳翰民說，ENERGI-F701 防止落髮外用噴劑已獲美國 FDA 及台灣 TFDA 及人體試驗倫理委員會核准進行第二期臨床實驗，並已於 2018 年 5 月開始執行第二期臨床試驗，且於今年 8 月 19 日收案完畢，預計於今年第四季完成期末分析，並視實際情形專利授權與國際大廠進行合作開發及全球三期臨床試驗。

陳翰民說，由於 ENERGI-F701 防止落髮外用噴劑可鎖定藥妝市場，因此只要到臨床二期實驗解盲後即可上市，國際藥廠將會與華安進行下一階段授權金談判，目前已有超過 20 家藥廠表達高度興趣，就是瞄準 Market Research Store 市調報告顯示，2015 年全球異常性落髮市場值達 70 億美元以上，並預估 2022 年可達 125 億美元的市場規模商機。目前內部規劃，ENERGI-F701 防止落髮外用噴劑的簽約金，有機會達到 6,000～7,000 萬美元，且還有後續的每年分潤金，約 700 萬美元。

陳翰民分析，華安醫學的 ENERGI 平台使用範圍廣泛，鎖定細胞的自癒能力，除了糖尿病足傷口處理、防治落髮外，現在正在研發泡泡龍、巴金森氏症、腸躁症、氣喘、靜脈曲張等多種使用用途，希望可以造福更多人類。

而華安醫學的定位相當明確，就是授權國際大廠，公司就是專注於新藥研發、智慧財產權布局的生技公司，目前更有台灣、美國、中國大陸、澳洲、日本等地的專利，而歐盟也正準備送件申請專利當中，就是希望藉由 ENERGI 平台，讓更多病症得到醫療。

今年華安醫學更特別提供獨特的產學合作模式，採用主題徵選，提供 3 年 5,000 萬元的資金，今年選出了臺灣大學、陽明大學、中國醫藥大學、臺北醫學大學、中山醫學大學等 14 個大學及研究單位，希望藉由開放式創新平台，開發出更多的應用領域，並將在明年推出成果發表、競賽，還提供獎金，希望鼓勵新生代，讓台灣的生技醫療產業不斷創新與提升，更兼具華安醫學落實企業責任、回饋社會的實際作為。

華安醫學於 2012 年成立以後，2018 年登上興櫃後，陳翰民說，接下來將在年底前送件申請興櫃轉上櫃，由中信證券主辦、群益證券協辦，預計最快明年第一季或第二季，就有機會上櫃。今年 7 月華安醫學更完成新一輪增資，三商行、旭富集團等公司都已加入華安醫學，目前資本額為 5.44 億元，展現出華安醫學的未來展望無窮。

在二大明星產品今年可望解盲成功下，將有機會讓華安醫學更加打響知名度，且 ENERGI 平台運用廣泛下，更重要的這是華安醫學自己獨有的技術，未來的商機無窮，應用領域更能無限擴大。

對於華安醫學是否有機會被國際大廠併購，陳翰民強調，若有好條件下，絕對不排除，都可以洽談，這更顯示出外界對於華安醫學的肯定，以及成果的開花結果，是好事一樁。