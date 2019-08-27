中華電董座：頻譜專網恐減少電信與企業的合作

年底即將 5G 頻譜競標，針對政府傾向釋出頻譜專網 (企業專網)，提供給企業使用，中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂今 (27) 日表示，若政府協助建置企業專網，未來企業與電信業的合作恐將因此減少，但電信業已經營多年，具有一定的專業性與安全性，建議一般企業可透過電信商提供的企業專網進行合作。

垂直場域被視為未來 5G 一大應用，對電信業而言，企業網路占了不少營收，因此謝繼茂認為，若未來政府協助設置企業專網，企業與電信業的合作恐因此減少，也將影響頻譜競標策略。

謝繼茂指出，大型企業能自行運用專網，但對其他企業而言，仍有許多領域都需列入考量，電信業有一定專業，強項包括網路建設、電信設備及資安設計等，呼籲企業可透過與電信業合作，來使用企業專網服務。

另外，謝繼茂表示，政府有不斷詢問電信業者的意見，另外，電信協會也統整各界想法傳遞給政府，盼能達到最佳的合作模式。目前也已積極準備年底的 5G 頻譜競標，料競爭將會很激烈，加上未來需大量建設，盼資本支出最少越好。

企業 (頻譜) 專網小辭典：NCC 通過電信管理法後，電信業可彈性運用頻率，如自建或租用，不過，非電信業者希望推動垂直產業的 5G「專屬網路」，可用較低的成本取得頻譜並自建 5G 專網，政府目前也傾向朝此方向著手規劃。