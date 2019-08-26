〈分析〉「工具盡出」美國就是要贏關稅戰？

美中貿易戰火持續升溫，美國除了利用關稅制裁中國外，也中國標記為匯率操縱國，而川普更要求聯準會降息，並對強勢美元感冒，現在更指出不排除動用國際緊急經濟權力法案 (IEEPA) 制裁中國。

IEEPA 指的是在美國經濟面臨緊急情況時，美國總統可以授意針對特定國家、組織或個人，緊急凍結、沒收其持有的美國資產。

在這之前美國已多次利用該法制裁俄羅斯、伊朗、朝鮮、委內瑞拉、蘇丹等國，而這些被制裁的內容都不盡相同。截至 2019 年 3 月 1 日，川普宣布 54 條觸發 IEEPA 的國家緊急狀態中，仍有 29 條生效。

(資料來源: Congress Research Service)IEEPA 過去曾經及現在被制裁國家

當然川普曾想對中國動用該法，去年 6 月，川普就希望利用 IEEPA 禁止至少有 25% 中國股權的公司從美國取得關鍵技術，在遭到強烈反對後，他轉而支持另一項法案，來加強相關審查。

而今年 5 月份，川普簽署行政禁令，要求美國企業不得使用華為等相關公司所生產的電信設備，也是援引該法案。

但以目前美國以 IEEPA 為由採取的制裁來看，絕大多數是由於出現戰爭、動亂、恐怖主義威脅、侵犯人權、跨國犯罪等事件，而非針對貿易摩擦，就算是華為也是被冠上「威脅國家安全」的名目。

由於 IEEPA 給予美國總統的授權較為寬泛，如果川普真的援引此法下令美國企業必須離開中國，有可能面臨漫長的法律訴訟。

當然利用「貿易」理由對中國採用 IEEPA 可能會引起廣泛爭議，因此川普指出，他可以以中國「竊取」美國的智慧財產權為美國經濟帶來損失為由，宣佈進入國家緊急狀態，但是他目前還沒有啟動緊急狀態的計畫。

這意味川普在向中國示警，如果接下來美中貿易磋商不順利，或是中國再有大作動制裁，美國隨時可以反制。

降息

降息的主動並不在川普，但川普可以利用製造貿易「爭端」，使美國經濟產生變化。而 Fed 就為此在今年七月也採取「預防性」降息的措施，宣告金融海嘯以來的升息循環已終結。

目前美中關係更進一步惡化，市場更在意九月份 Fed 會不會降息。但在面對川普要求降息的壓力下，Fed 主席鮑爾指出，美國經濟整體表現良好，Fed 兩大目標：充分就業和物價穩定接近滿足點，Fed 目前的挑戰是貨幣政策怎樣支持經濟的擴張，並未對降息與否提出任何看法。

不過他擔心美國經濟的不確定性，特別是貿易政策的不確定性對於貨幣政策是一項新的挑戰。

此外，在上周公布的 FOMC 7 月會議紀錄顯示 Fed 官員們對於是否降息仍存在分歧，並且不想給市場留下將進一步降息的想法。而且擔心若 Fed 連續降息會給市場帶來美國經濟前景「負面訊號」的誤解。

只不過市場大多認為美中貿易情勢恐在川普任內不會有緩和的可能性，認為 9 月份 Fed 降息機率高達 100%，差別只是在一碼還是兩碼。

(資料來源: Bloomberg)

同時，市場資金持續湧進美國 10 年期公債市場，導致美國 10 年期公債殖利率不斷走低，最新數據顯示，美國 2 年期與 10 年期公債殖利率再度出現倒掛，反映出市場對於美國經濟前景看法悲觀。

(資料來源: Bloomberg)

美中兩國一個為世界市場，一個是世界工廠，兩強相鬥之下對於美中兩國經濟一定會產生損害。不過到底誰的傷害較重，若川普順利連任美國總統，美中雙方沒有合談，那這場貿易戰對中國經濟將會大傷。

因為主要在於企業為規避美國政府制裁會將部份生產基地移出中國，只保留足夠支應中國內需市場的產能，且未來新增產能則不會選址於中國。

但若川普未順利連任，中國政府還是有足夠財政與貨幣政策工具撐過這未來一年的「陣痛期」。當然這也要觀察新任美國總統是否如川普一樣鷹派。不過，以中國角度來看，換一個主事者，就是一個新的契機。

但不可否認的是，這場美中貿易戰已經為全球各產業的供應鏈起了化學反應。

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