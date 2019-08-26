川普：中國致電盼重啟貿易談判

美國總統川普在週一 (26 日) 於法國表示，中國致電美國，表示希望兩方回到談判桌前，兩國將開始非常認真地進行對話。

「中國昨晚致電給我們的貿易團隊，並期望我們回到談判桌上。所以，我們將重新回到談判桌前。我認為他們想做點什麼，他們受到了非常嚴重的傷害。但是他們明白這是正確的做法，我非常的尊重。這對全世界來說是一個非常正向的發展。」川普表示。

七大工業國集團 (G7) 峰會近日於法國西南部城市比亞里茲舉行，而美中貿易戰也成為關注焦點。川普曾在周日表示，美國和中國相處得很好並正在進行討論。川普說道：「實際上我們現在與中國相處得很好，我們正在進行討論。我認為他們比我們更想要達成協商。我們在關稅方面獲得了大量資金，數十億美元。」

在日前，中國無預警宣布對價值約 750 億美元的美國商品徵收報復性關稅，貿易戰再度升級。隨後，美國也將關稅由 25% 上調到 30% 來反擊。據悉，美國總統川普曾表示，如果有需要的話，他可以宣告美中兩國貿易戰為國家緊急狀態。

川普認為，在某程度上，美中兩國的貿易現況確實是在一個緊急的狀態，因為中國竊取美國知識產權，涉及金額 3000 至 5000 億美元，美國因此多年來蒙受數兆美元損失。不過，他認為，目前與中國的應對方法是良好的，且對方很希望能夠達成協議。