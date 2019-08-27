【馮冠華專欄】君無戲言？可能只是相信東方傳統文化的一廂情願而已

8 月 27 日推介 - 舜宇光學（2382）

1）上日港股市況總結：恆指週一大幅波動，指數低開 857 點後最多曾跌 930 點，低見 25249 點；但在 A 股收盤後，外電報導指川普接到了中國打來的兩通電話，希望重啟貿易談判，並稱中國希望「達成協議」，道指期貨轉跌為升，恆指跌幅也收窄，最終以接近全日高位的 25680 點收盤，下跌 499 點。成交方面，金額按日上升約 33% 至 1042 億。港股通南下總成交額則上升約 39% 至 138 億，流向仍是淨流入，金額上升至約 49 億。滬深股通北上轉為淨流出，金額約人民幣 30 億。藍籌 4 升 46 跌。



板塊方面，黃金及醫藥股表現較佳。做空方面，佔大市成交急升至 19.8% 的紀錄新高。牛熊證街貨最新比例為 43:57，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 45:55，重貨區方面，熊證下移至 25700-25749，牛證則下移至 25000-25049。恆指期貨夜市收報 25686 點，上升 25 點，高水 6 點。港股 ADR 下跌 72 點，相等於恆指 25607 點。

簡評：恆指昨天從低位收復了逾 400 點的跌幅，主要動力是來自中美的「羅生門」電話交談。川普的説話不可信已是街知巷聞，昨晚接受記者訪問時亦單方面証實。時間上，川普宣布的再反制是在上週五，神秘電話則據報是在週日；若屬實，中方好像對川普的再反制有所避忌。



筆者對神秘電話的存在頗懷疑，中國外交部亦已否認此事（見點 2），更指出極限施壓不會帶來貿易協議，此言明顯說白中方沒有為川普的再反制下跪。在現今光怪陸離的世界，往往是利益先行，所謂君無戲言，可能只是相信東方傳統文化的一廂情願而已。

雖然筆者對電話消息有所保留，但從另一角度看，川普應是頗為焦急，股市的反彈也或有預示性。試想想，善於討價還價的商人，在這口價中，換來的是美企生厭、中方強硬回應及美股大跌；在九月一日正式推出新關稅的死綫前夕，筆者大膽估計川普會稍作退讓，以爭取最大的回報。

昨天的沽空比率創紀錄新高，但南下資金淨流入卻不減反增，在週四期指結算日前不排除指數仍會大上大落。另外，今天是 MSCI 季調整日，要留意競價時段的波動。

昨天筆者建議留意的強勢股，多隻也能先低後高，逆市上升（例如 ：中生製藥（1177）、石藥（1093）及碧桂園服務（6098）），至於推介的美團點評（3690）亦成逆市奇葩，股價創上市新高。至於今天推介，挺而走險，建議短多舜宇光學（2382）。



昨天股價探底回升，收市只下跌不足 1%，假設真的如筆者推算，川普在貿戰稍作退讓，手機設備股有條件造好；加上公司股價在績後明顯轉強，亦有多間大行調升目標價，可進場。

2）中國外交部發言人耿爽昨天下午出席例行記者會，被問到有關中美兩國於周末通話一事，耿爽回應指「可以明確地告訴你，我沒有聽說過」。耿爽又指，如果美方一意孤行，實施新的加征關稅措施，中方將採取相應措施捍衛自身利益；極限施壓不會帶來貿易協議；美方新的加徵關稅措施嚴重違背兩國元首大阪會晤共識，重申，應該在平等和相互尊重的基礎上通過對話和協商解決貿易爭端。

3）美股上日市況總結：美股三大指數反彈，當中道指上升 270 點或 1.05%，標指和納指則分別上升 1.10% 及 1.32%。十年期債息回升至 1.538%（2 年期為 1.543%），美滙指數最新報 98.04，紐約期油最新報 53.89 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：禹洲地產（1628）公布，截至 6 月底止，中期股東應佔溢利 16.39 億元（人民幣，下同），按年上升 23.22%，每股盈利 33.02 分；派中期息 12 港仙，上市十周年特別中期息 3 港仙，合共派息 15 港仙。

信德集團（242）宣布，截至 6 月底止中期業績，股東應佔溢利 34.09 億元，按年增長 10 倍，每股盈利 112.7 仙，不派息。期內，收入 118.09 億元，按年增長 4.92 倍。

康師傅控股（322）公布，截至 6 月底止中期業績，股東應佔溢利 15.03 億元（人民幣，下同），按年增長 15.05%。每股基本盈利 26.74 分，不派中期息。

據聯交所資料顯示，碧桂園（2007）集團於昨日以 1.725 億元出手回購 1800 萬股支持股價，佔已發行股份的 0.0831%，每股回購平均價為 9.5836 元，是集團中期績後首次進行回購。

李嘉誠及長實集團主席李澤鉅透過李嘉誠基金會，於今年 8 月 20 日、8 月 22 日及 8 月 23 日，分別以每股平均價 55.2992 元、54.2922 元及 54.6365 元，購入長實共 786.85 萬股，合共涉資 4.3198 億元。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/