【馮冠華專欄】內憂外患加劇惡化，留意熊証重貨區25600-25699

8 月 26 日推介 - 美團點評（3690）

1）上週五港股市況總結：恆指週五反覆造好，指數高開約 10 點後最多曾倒跌逾 100 點，低見 25940 點，及後在 A 股帶動下轉跌為升，最終以 26179 點收盤，上升 131 點。成交方面，金額按日下跌約 5% 至 745 億。港股通南下總成交額則上升約 3% 至 100 億，流向仍是淨流入，金額約持平在 24 億。滬深股通北上仍是淨流入，金額約人民幣 11 億。藍籌 25 升 22 跌 3 持平。



板塊方面，保險、內地電訊及燃氣股表現較佳。做空方面，佔大市成交回落至 15.9%。牛熊證街貨最新比例為 43:57，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 36:64，重貨區方面，熊證仍在 26400-26449，牛證則下移至 25600-25699。恆指期貨夜市收報 25480 點，下跌 633 點，低水 699 點。港股 ADR 下跌 617 點，相等於恆指 25562 點。

簡評：筆者曾指出，人民幣的走勢，是對貿易戰發展的最有啟示性指標。上週五中港股市均造好下，人民幣離岸價卻不尋常地走貶，至晚上中方出手反制即恍然大悟。川普當晩亦即時宣布再反制，一年多以來口中的朋友也似成敵人，中美貿易戰再跌落更深的淵。



由於官媒在週末已急不及待指責美方的不是，接下來的，焦點會放在中國的回應策略，多於寄望 9 月的談判了。從以往貿戰升温的經驗，黃金和稀土相關股會有追捧；相反，手機設備、科技、出口、人民幣敏感股則有下行壓力。至於一些表面上是貿戰免疫的板塊，如醫藥、物管、內銷及中資電訊等，估計亦會受大盤氣氛不佳所影響。

正所謂「禍不單行」，鮑威爾沒有承諾減息、北韓在美國南韓聯合軍演後再發射不明飛行物體（據報更是新型武器），以及香港社運在過去的週末，暴力抗爭復現，亦引發多宗警民衝突及破壞公物等等。



恆指夜期和 ADR 均預示恆指今天將裂口低開超過 600 點，要注意的是，川普宣布的再反制是在美股收盤之後，所以 600 點的跌幅並跌破熊証重貨區 25600-25699，估計是今天恆指的最低消費。相比之下，A 股尚有富時羅素的利好消息（見點 5），週二亦有 MSCI 提高權重的支持，港股今天有否奇蹟，北望神州吧！

內憂外患加劇惡化，政治因素已遠比基本因素重要，推介買入有如火中取栗，風險頗高。上週的強勢股如石藥（1093）、中生制藥（1177）、藥明康德（2359）、碧桂園服務（6098）、信義光能（968）、新奧能源（2688）和日清食品（1475）等，若碰上大調整，估計會是投資者尋求短多的對象。另外，美團點評（3690）第二季度更已成交轉盈，有條件成為今天的逆市奇葩。

2）中國財政部周五宣布對美國貨加徵新關稅，在 9 月 1 日和 12 月 15 日分批實施，稅率介乎 5% 至 10%，而針對美國汽車所徵收的關稅則為 25%。中方表示，措施是回應美國的單邊主義和貿易保護主義。川普隨即在推特回應，並重彈中國從美國偷走數以兆計美元的舊調，揚言美國不需要中國，沒有中國甚至會更好，並下令美企即時尋找中國以外的產地，包括把公司和生產回流美國；他亦下令美國各大郵遞和速遞服務拒絕所有來自中國的芬太尼（Fentanyl ; 類鴉片止痛劑）的送遞。



另外，在美股收盤後再在推特發文，將由 10 月 1 日起，對現時已加徵 25% 關稅率的 2000 億美元中國貨，改為徵收 30% 稅率；而 9 月 1 日起加徵關稅的 3000 億美元中國貨，其稅率由原先公布的 10%，改為 15%。而在較早時間也提及，「我唯一的問題是，誰是我們更大的敵人，鮑威爾或習主席？」（經濟日報 + 信報）

3）聯準會主席鮑威爾在 Jackson Hole 講話，以強烈的語氣表示聯準會面臨近年前所未見的局面，因為當局正試圖以貨幣政策，應對中美貿易衝突引發的經濟反響。他沒有直接談論減息的前景，僅重申聯準會將採取適當行動，維持經濟擴張。



他也表示，將貿易政策的不確定因素納入決策框架是一項新挑戰，因為制定貿易政策是國會和政府的責任，並非聯準會的義務，而目前的情况應以什麼政策應對並無先例可援。他指出，雖然貨幣政策是強而有力的工具，可支持消費者支出、商業投資和公眾信心，卻無法為國際貿易提供固定的應對法規。（明報）

4）北韓在週六早上再度發射兩枚不明飛行物，這次是北韓自上月底以來第七次試射武器，更是美國和南韓聯合軍演後的首次。（這和川普早前描述金正恩給他的信有所出入）

5）富時羅素公布 9 月份季度調整結果，如期將中國 A 股在全球股票指數系列中的納入因子，由 5% 提升至 15%，並將於 9 月 23 日開市前正式生效。 值得注意的是，富時羅素將在 12 月進行下一次季度審核，但 A 股「入富」的最後一步卻是安排在 2020 年 3 月。對此公司稱，是為了確保節日前後股市以及貨幣市場都有充足的流動性，故而將第三批次的方案推遲。這三步依次完成後，A 股的納入比例將由 5% 提升至 15%，最終將提升至 25%。（東方日報）

6）美股上週五市況總結：貿戰升溫，美股三大指數急瀉，當中道指大跌 623 點或 2.37%，標指和納指則分別下跌 2.59% 及 3%。十年期債息也急回至 1.533%（2 年期為 1.531%），美滙指數最新報 97.26，紐約期油最新報 53.97 美元。

7）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：中金公司（3908）公布，截至今年 6 月底止，中期盈利 18.81 億元（人民幣，下同），按年增長 15.3%，每股盈利 44.2 分；不派中期息。中信建投証券（6066）公布，截至今年 6 月底止，中期盈利 23.3 億元人民幣，按年增長 37.61%，每股盈利 30 分；不派中期息。

招商銀行（3968）公布，截至 6 月底止，中期盈利 506.12 億元（人民幣，下同），按年增長 13.08%，每股盈利 2.01 元，不派中期息。於 6 月底，不良貸款總額 532.21 億元，較去年底減少 3.84 億元；不良貸款率 1.23%，減少 0.13 個百分點；核心一級資本充足率 11.42%，減少 0.36 個百分點；一級資本充足率 12.19%，減少 0.43 個百分點；資本充足率 15.09%，減少 0.59 個百分點。

中國建材（3323）公布，截至 6 月底止，中期盈利 57.67 億元人民幣，按年增長 51.31%，每股盈利 68.4 分，不派中期息。

美團點評（3690）公布，截至 6 月底止半年，股東應佔虧損 5.54 億元（人民幣，下同），每股基本虧損 0.1 元；不派息。去年同期虧損 287.57 億元。期內，集團錄得收入 418.76 億元，按年多 58.94%。如以非國際財務報告準則計，期內經調整 EBITDA 達 27.9 億元，去年同期經調整 EBITDA 虧損 27.07 億元；經調整溢利 4.53 億元，去年同期經調整虧損 41.91 億元。單計第二季，美團股東應佔溢利達 8.77 億元，去年同期虧損 77.06 億元；第二季收入 227.03 億元，按年升 50.62%。如以非國際財務報告準則計，經調整溢利 14.92 億元。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/