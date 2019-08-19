本週操盤筆記(0819-0823)：全球央行年會傑克森霍爾、華為90天禁購寬限到期、美製造業PMI

本週操盤筆記 (0819-0823)

1. 全球央行年會 Jackson Hole：

本週四至週六 (22-24 日) 全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 將召開，今年主題為「貨幣政策面臨之挑戰」，目前已知聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 與澳洲央行 (RBA) 總裁洛威 (Philip Lowe) 將出席並發表演講。

市場預期，全球央行年會將進一步釋出初貨幣寬鬆的前瞻指引，市場並關注，在 Fed 降息之後，美國、歐元區、澳洲三大央行對於全球經濟前景的展望如何。

2. 華為「90 天禁購寬限期」到期：

美國商務部給予華為的「90 天禁購寬限期」，將於週一 (19 日) 到期；由於華為此前在 5 月 16 日遭美國商務部列入出口黑名單，美國企業遭禁止供貨給華為，但美國商務部隨後在 5 月 20 日給予華為 90 天緩衝期至 8 月 19 日止。

據《路透社》週末引述知情人士報導，預計美國商務部將續簽對華為 (HuaWei) 90 天的「臨時寬限」許可，讓華為可以繼續購買美國供應商的產品，為顧客提供服務。

知情人士並表示，預計美國總統川普 (Donald Trump) 和中國國家主席習近平將在本週通電話，雙方估計將在此次通話中討論華為。

3. Fed 主席鮑爾發表談話：

Fed 主席鮑爾將於週五 (23 日) 於全球央行年會傑克森霍爾發表演講，市場關注鮑爾在 Fed 降息之後，將對當前美國及全球經濟形勢放出何種前瞻指引，與是否調整先前的寬鬆措辭。

此前鮑爾於 7 月利率會議上曾經表示，Fed 雖然出手降息，且今年可能不只降息一次，但這不代表 Fed 已經進入降息循環，Fed 降息主要是作預防性的「保險式降息」。

鮑爾當時強調，目前美國經濟仍是相當好，降息主要是因為貿易戰所帶來的不確定性，正衝擊經濟前景，鮑爾並表明，7 月降息不是一連串降息循環的開始，故市場正關注鮑爾是否可能改變措辭。

4. 美國 8 月製造業 PMI：

週四 (22 日) 美國將公布 8 月 Markit 製造業 PMI，市場預期 8 月製造業 PMI 將微幅復甦至 50.5，仍力守 50 的景氣分水線之上。

由於美中貿易戰之影響，導致中國內部的總需求已出現下降，不僅造成美國出口開始浮現壓力，也擾亂了美國製造商的供應鏈和庫存管理，一派經濟學家認為，雖然美國內需消費仍強勁，但製造業的疲軟，很可能將在未來幾個月開始影響到美國內需。

據評級機構標普 (Standard & Poor's) 最新之研究預估，美國未來 12 個月的經濟衰退風險，已自第二季的 25%-30% 上升至 30%-35% 區間；標普預估經濟衰退風險所採用之指標包括：製造業訂單、貿易進出口表現、金融市場利差等。