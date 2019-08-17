敵人還沒來就掃射！經濟衰退到來時 Fed恐已彈盡糧絕

美總統川普希望 Fed 協助抵抗可怕的經濟衰退，但卻不清楚 Fed 屆時還有沒有足夠的火力來做到這點。

此外，一些經濟學家表示，考量到成長跡象保持不變，儘管因為關稅和美國以外的地區放緩，受到一點影響，但 Fed 真的沒有太多理由比原訂計畫更積極的行動。

在週四發布一些正面的經濟數據後，MUFG 首席金融經濟學家 Chris Rupkey 表示，「如果提到降息，以及將公債等安全資產殖利率拉低至貼近史上低點時，Fed 得做一些解釋。」

「但他們不用為降息對選民或者川普經濟團隊做解釋，他們只要對自己所學解釋得過去就好。因為經濟強勁，所以 Fed 的降息比過去任何時候看起來都不合宜。經濟衰退？什麼經濟衰退？這就是我們想知道的。」

儘管如此，川普仍不斷呼籲降息，市場預期今年至少還會再降息 2 次，這將逼得 Fed 幾乎沒有再下調的空間，因為目前基準利率目標介於 2% 至 2.25%。

但問題是，Fed 是否還能挽救美國免於軟弱局面或更糟糕的局面。

摩根士丹利財富管理公司投資長 Lisa Shalett 表示，「債市告訴你，『聽聽股市的，你太熱情、太樂觀了，你過度相信 Fed 會支持曲線，也太過相信那個事實上根本沒牌的總統。』」

Fed 在 7 月 31 日降息 25 個基點，但這卻被相對矛盾地處理，一般來說這會讓殖利率曲線陡峭化，但事實上兩者利差卻收縮到反轉的程度，撼動週三市場。

想要讓殖利率曲線陡峭化，恐怕需要更劇烈的行動，而不僅僅是降息一碼。

Pento Portfolio Strategies 創始人經濟學家 Michael Pento 表示，「非常值得注意的是，Fed 在 7 月 31 日降息的時候，2 年期公債和 10 年期公債的利差超過了 20 個基點，且在降息後 2 週左右就出現負值，這告訴我 Fed 必須非常非常積極，可能要到長期升息之前，至少要降息 75 個基點。」

根據 CME 的市場概率追蹤器，交易者目前不這樣預期，但他們認為 9 月降息 50 個基點的機率上升至 33%。市場預期該基金利率持續下降直至 2021 年初觸及 1.04% 左右。

一些 Fed 官員擔心，如果他們現在就開始降息，萬一更嚴重的經濟衰退出現，他們能應對的招數就所剩無幾。

野村經濟學家 Lewis Alexander 表示，「Fed 可以迅速採取行動，但低利率會限制他們能夠提供的刺激措施多寡。」

但他補充，「Fed 可能高估經濟力量，並維持政策太過緊繃，這是過去數次曾經發生的事，也就是說，這回 Fed 有意避免歷史重演。」

然而，市場仍希望央行能堅持自己本念，維持他們相信能推動經濟的政策，即使面臨市場和白宮的質疑聲浪。

服務 Fed 達 20 年、現任耶魯大學管理學院教授 Bill English 表示，「市場可以走相當快，且超越本身，所以我認為不必急著寬鬆政策，鮑爾一直都知道，Fed 得看數據且由數據來推動，他們得做對的事才能推動成長下去。」