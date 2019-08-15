El-Erian：現在Fed別無選擇非降息不可 否則股市反而會覺得奇怪

安聯首席經濟顧問、經濟學家 Mohamed El-Erian 週三 (14 日) 表示，聯準會 (Fed)「別無選擇」，只能在 9 月的政策會議上再次降息。

他在接受《CNBC》專訪時表示，如果 Fed 不降低基準聯邦基金利率，反而會進一步擾亂股市。

El-Erian 繼續指出，中央銀行官員已被市場「挾持」，「市場將逼迫 Fed 降息 50 個基點。甚至有人說：『為什麼不宣布緊急降息？』」

（圖: AFP）

道瓊工業平均指數週三收盤下跌 800 點，這是 2019 年的最差單日走勢。美國 10 年期債券和 2 年期債券之間的殖利率倒掛，投資人將其視為經濟衰退指標的訊號。

美國總統川朗週三再次指責 Fed 是讓人憂心美國經濟放緩的罪魁禍首。川普每逢股市下跌就指責 Fed，並一再催促 Fed 主席鮑爾降息。

根據 CME FedWatch 工具，聯邦基金期貨市場現在顯示 9 月 Fed 將再次降息的可能性為 100%。Fed 上月一如市場預期，在十多年後首次降息。

但身為 Pimco 前 CEO 兼 CIO 的 El-Erian 表示，降息需要付出代價，「降息的次數越多，對經濟的影響就越小，對市場的影響也就越小；而且當真正需要降息時，沒有彈藥的風險也就越大。」

El-Erian 對美國經濟的看法比一些其他主要分析師更為樂觀，他在 3 月時表示，除非 Fed 出現重大政策錯誤，否則美國今年或 2020 年不會出現經濟衰退。