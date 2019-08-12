本週操盤筆記(0812-0816)：德國GDP、美國零售銷售、中國M2與社融

本週操盤筆記 (0812-0816)：

1. 德國 Q2 GDP 成長率：

隨著美中貿易戰的升溫，中國經濟的急遽放緩，也正拖累歐元區經濟走軟，其中又以德國經濟受害最深，市場預期，本週三 (14 日) 將公布的德國 Q2 GDP 年增率與季增率都將出現放緩，其中季增率將落至「負成長」區間。

德國上週公布 6 月工業生產數據意外大跌，月增率報 -1.5%，降幅遠大於市場預期的 -0.4%，同時德國出口表現也相當疲軟，拖累德國 10 年期債券殖利率再度刷新歷史新低，最低報殖利率 -0.59%。

市場經濟學家預期，歐洲央行 (ECB) 為應對貿易戰所帶來的不確定性、支撐歐元區經濟復甦、提振通膨預期朝向 2% 前進，估計 ECB 最快將於 9 月份宣布降息、擴大負利率水準，並在 12 月重啟規模 6300 億歐元的 QE 計劃。

2. 中國經濟數據：

本週一 (12 日) 至週四 (15 日)，中國將不定時發布 7 月 M2 貨幣供給量年增率、7 月社會融資規模、7 月新增人民幣貸款，市場預期，M2、社融、新增貸款等，都將出現回落。

受到美中貿易戰激化的打擊，市場經濟學家認為，目前中國實體經濟的信貸需求，很可能不夠旺盛，且目前中國銀行業的風險偏好普遍偏低、房地產調控等政策影響，估計中國的信貸放量將出現收縮。

此前 8 月 2 日中國人行 (PBoC) 召開 2019 年下半年工作會議時亦曾表示，下半年將實施穩健貨幣政策、適時適度進行逆週期調節，維持流動性合理充裕，並引導 M2 供給量、社融規模增速與名義 GDP 增速相匹配。

交通銀行首席經濟學家連平認為，未來中國人行將可能將更多心力放在「利率改革」，以引導市場利率下降，而非繼續動用傳統貨幣工具來調降市場利率。

3. 美國 7 月零售銷售：

週四 (15 日) 美國將公布 7 月零售銷售數據，此前 6 月美國零售銷售月增率是上升 0.4%，優於市場預期的 0.2%，顯示美國經濟相當健康，也令當時一眾市場經濟學家認為，聯準會 (Fed) 並不具備理由，在美國經濟表現良好的環境下出手降息。

一派經濟學家認為，目前美國零售市場表現來看，表明消費者信心與支出水平皆落在穩健區間，甚至失業率亦在 49 年來低點附近徘徊，Fed 於 7 月出手降息，很可能「來得太早」。

市場經濟學家預期，若美國 7 月零售銷售數據再度表現強勁，那麼可能將為 Fed 9 月降息帶來不確定性；據 CME 交易所 FedWatch 最新數據顯示，目前市場預期 Fed 9 月降息機率為 100%，其中降息一碼機率為 85.8%、降息二碼機率為 14.2%。

4. 澳洲央行副總裁 Kent 發表談話：

週二 (13 日) 澳洲央行 (RBA) 副總裁 Christopher Kent 將發表談話，市場高度關注，澳洲央行是否再度向市場發出降息的前瞻指引，因上週澳洲央行總裁洛威 (Philip Lowe) 曾經再度向市場聲稱，澳洲「零利率」可能性存在。

上週五 (9 日) 澳洲央行洛威表示，在減稅、降息的刺激下，澳洲經濟最壞低谷估計已經過去，但未來澳洲央行仍可能進一步降息，以繼續支持經濟動能向上，而雖然澳洲央行降息至「零利率」的可能性不高，但這種可能性確實存在。