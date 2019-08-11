前中國人行官員警告：美中面臨全面貨幣戰爭的風險

世界兩大經濟體之間的貿易緊張局勢突然升級後，前中國人行 (PBoC) 官員周六警告稱，美中之間面臨貨幣戰爭的風險。

前中國人行副行長陳元在中國金融四十人論壇會議上表示，美國將中國貼上匯率操縱國標籤「標誌著貿易戰正在演變為金融戰爭和貨幣戰爭」 ，政策制定者必須為長期衝突做好準備。

前中國人行行長周小川也在會議上說，與美國的衝突可能從貿易層面擴展到其他領域，包括政治、軍事和科技，他呼籲推動人民幣國際化，以應對美元計價的金融系統帶來的挑戰。

中國人行本週允許人民幣兌美元匯率跌破 7 整數關口，導致美國指責中國操縱匯率，美國總統川普稱下個月與中國的磋商可能會取消，以中國的角度來看，衝突為中國帶來了新的平衡挑戰：如何在避免因匯率問題擴大與美國裂隙的同時為宏觀經濟提供支持。

美國指責中國操縱匯率是貿易戰戰略的一部分，它會比貿易分歧「更深入和廣泛地」影響中國，陳元週六表示，雖然中國應該盡量避免爭端進一步擴大，但對匯率問題要有長期應對準備。

中國社科院學部委員余永定亦表示，市場對人民幣貶值的反應不是太劇烈，如果未來出現意料之外的衝擊，人民幣可能會進一步貶值。

余永定說，決策者似乎決心要加強人民幣彈性，人行也應當耐心，不能因為短期的市場波動而匆忙調整政策，這對人民銀行的信譽沒有好處，對匯率改革也沒有好處。

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