避險基金不看好美股 多空單比例創2016年以來新低

據《彭博》報導，過去一週美股動盪，避險基金採取的策略，顯示他們並不看漲後市。他們一方面提高看跌的押注，另一方面雖然也增加多頭部位，但集中於少數個股。

據摩根士丹利 (Morgan Stanley) 大宗經紀部門匯編的數據顯示，避險基金的多頭和空頭部位比例，稱為淨槓桿率 (net leverage)，跌至 2016 年 2 月以來新低。與此同時，衡量風險偏好的總槓桿率 (gross leverage)，即多頭與空頭部位相加，仍高於自 2010 年計算後 75 百分位數。

(圖表取自彭博)

因此可以說，雖然避險基金的股票部位仍然很高，但大部分都是空頭。而他們將多頭押注在少數幾家公司股票，造成一定程度的擁擠，並有大規模拋售的隱憂。

Alpha Theory Advisors LLC 的總裁 Benjamin Dunn 表示，當所有人都在做同一種單向交易，而總槓桿率太高，就是一個風險。而淨槓桿率低，說明投資者格外關注近期走勢發展，如此也代表，未來 6 個月的前景肯定會變得更加陰霾。

在聯準會宣布降息 1 碼後，美中貿易緊張情勢意外升級，華盛頓與北京各有動作，美股在週一出現今年以來最大的單日跌幅，儘管接下來連漲，但美股較今年 7 月的高點，仍下挫約 5%。

在基金經理人普遍看跌之下，對特定個股，包括軟體及生技股的信心在增強，而對商品及金融則最不看好。

不過，摩根士丹利的數據顯示，避險基金最愛的股票，本月表現落後大盤約 0.6 個百分點，他們最恨的股票，表現約與大盤一致。

摩根士丹利在報告中認為，由於總槓桿偏高，限制了基金在跌深時買入的能力，這可能是最大的風險。一旦他們去槓桿時，過於擁擠的股票也會有負面的影響。

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