好日子剩3個交易日！野村：美股反彈漲勢最快下週三觸頂

野村宏觀和量化策略師 Masanari Takada 估計，目前漲勢延續的時間在正在倒數，大概剩下 3 個好日子了。

Masanari Takada 先前曾預言股市將在短時間內出現二次拋售，暴跌幅度近似「雷曼兄弟危機」等級。他回溯 1994 年的數據來分析 S&P 500 的表現，並估計股市可能在 8 月 14 日觸頂，也就是 Cboe 波動率指數 (恐慌指數) 首次飆升後的 6 個交易日。

Takada 週五報告指出，「在主要市場暴跌後，我們仍然認為這只是一次緩解反彈，這場漲勢看來可能下週就會暫停，投資者應該謹慎關注 8 月下旬另一波『成交量增加 (vol-up)』的情形。」

在中美貿易戰後，市場週一經歷了今年最糟糕的一天，但現在市場已連續 3 日反彈上漲，Takada 向投資者發出警訊，稱對沖基金和其他市場參與者看空的部位將是讓華爾街恐慌數據大爆發的催化劑，下一波拋售潮恐怕會和雷曼兄弟崩潰後的走勢相似。

Takada 指出，季節性模式表明，市場最快 8 月下旬就會又陷入瘋狂，投資者恐怕因沒有買進防護罩而被燒得遍體麟傷。

「股票波動性一直在與通常的季節性模式保持一致...... VIX 期權市場的看漲期權沒有增加，因此投資者似乎沒有充分準備好 vol-up 的情形。」

對宏觀投資者來說 (即向來逢低買進以支撐緩解反彈的投資者)，跡象開始顯示基本面放緩，這恐促使他們再次逃離市場。

Takada 指出，花旗經濟意外指數 (Citi Economic Surprise Index) 自 2 月以來一直徘徊在負 30 以下。

「考慮到目前宏觀投資者的看漲情緒，這可能是推升這些指數的催化劑，而這些投資者買進股票的速度可能最快在 8 月中旬就失去速度。」