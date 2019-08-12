高盛：貿易戰加劇美經濟衰退疑慮 明年選前美中不會有協議

高盛 (Goldman Sachs) 週日 (11 日) 發布最新報告表示，隨著美國與中國的貿易戰愈演愈烈，加劇了對經濟增長的影響及經濟衰退的疑慮。同時，他們不再期望美中兩強，可以在 2020 年美國大選之前達成貿易協議。

高盛在發給客戶的報告中認為，美國針對中國加課的 3000 億美元商品關稅，將會如期生效。

川普在 8 月 1 日宣布，他將會在 9 月 1 日，再針對價值 3000 億美元的中國進口產品徵收 10% 關稅，做為反制，中國宣布暫停購買美國農產品。

在人民幣匯率於上週貶破 7 的重要關卡之後，美國也隨即宣布中國為「匯率操縱國」。

高盛表示，由於貿易緊張局勢的發展影響大於預期，目前美國因貿易戰的拖累，由原本預估的 0.2%，增加到 0.6%，「對貿易戰將引發經濟衰退的擔憂正在增加」。

高盛因而下調美國第 4 季經濟成長預估 20 基點，減至 1.8%。

由 3 名經濟學家 Jan Hatzius、Alec Phillips 和 David Mericle 撰寫的報告中表示，基於對情緒和不確定性影響的估計，以及金融市場對近期貿易新聞的顯著反應，是下調成長預期的主因。

高盛預測，由於供應鏈因貿易戰受打擊，企業投入成本上升，因此也會減少美國公司的國內活動。此外，這種政策不確定性，也會導致公司降低其資本支出。

這已經是高盛過去 1 週之內，第 2 次警告貿易戰對經濟衰退的潛在影響。在 8 月 6 日的報告中，高盛也認為，在美國關稅施壓下，中國政策制定者愈來愈傾向不做出重大讓步，貿易協議看起來很遙遠。