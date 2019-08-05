根據南韓的《韓聯社》報導，南韓進口汽車協會在週一 (5 日) 所發表的最新資料中顯示，2019 年 7 月自日本進口的汽車登記數量年減 17.2% 至 2674 輛。較去前同期的 3229 輛，出現了大幅減少。

自日本在今年 7 月初，對出口到南韓的關鍵半導體原料進行嚴格管制後，南韓國內就展開了一連串的抵制日貨活動。南韓民眾購買日本車的意願，也可能因而受到影響。

另外韓聯社在報導中也提到，有南韓的汽車業界人士表示，通常新車在簽約後 1~2 個月才有辦法交車，也因此 7 月份的日本車銷量減少，是否真的受到抵制日貨影響才造成，還不得而知。

隨著日韓兩國外交關係惡化，還有日本政府在上週五 (2 日) 正式決定將南韓從出口白色名單上剔除，更加深了關係上的對立。汽車業界也擔心，8 月份的日本進口車銷量數字可能會更加難看。

南韓抵制日貨效應浮現、日本車銷量驟減！(圖片：AFP)

韓聯社說，豐田汽車 (7203-JP) 旗下高級車品牌 LEXUS，由於車型改款的緣故，銷量較去年同期增加 32.5%。但是在其它日本車品牌方面，則都出現下滑的現象。

像是豐田就減少了 31.9%，本田 (7267-JP) 也少了 33.5%，日產 (7201-JP) 亦下滑了 35%。

而在南韓開始抵制日貨前的 2019 上半年 (1~6 月)，當地的日本車進口數量，則是較去年同期增加了 10.3%。銷售表現良好。