〈日韓貿易戰〉日韓互撤出口白名單 半導體供應鏈恐遭破壞

日本政府於週五 (2 日) 上午的內閣會議中決定，將在 8 月 28 日正式將南韓從出口貿易的優惠待遇「白色名單」上除名，半導體廠商憂心供應鏈，紛紛祭出對策。

7 月 1 日時，日本政府宣布將對出口到南韓的三項半導體關鍵原料進行出口管制，包括了半導體及 OLED 面板生產等相關化學材料。

南韓企業開始為日韓貿易戰屯貨，並且積極尋找新貨源。部分企業表示，日韓貿易爭端不會立即產生影響。

日本半導體材料供應商則害怕日本政府此舉，將會使南韓晶片大廠為了避開日本供應商，而另尋他國的取代日本的電子材料來源。

據日經報導指出，南韓晶片製造廠已經開始在國內尋找可替代的材料來源，日立金屬也表示擔憂，「我們擔心公司合作南韓企業客戶將開始自行供應材料」

南韓半導體嚴重依賴日本供應商 (圖片: 日經新聞)

這三項受管制的化學材料目前已停止出口，日本化工廠昭和電工表示尚未獲得日本政府放行化學材料的核准，化學廠原料廠 JSR 也仍在等待出口綠燈許可。

化學原料廠長瀬產業 (Nagase & Co) 則表示，通常載七月底這個季節，公司收到的南韓訂單通常是兩倍以上。

另一日本化學製造廠則表示，7 月初收到三星的最後一次訂單，訂單總量超過三個月總量，高於該公司一個月前三星的接單。

日經表示，目前日韓貿易戰的情勢，還可能打擊南韓電動汽車產業，因為南韓極度依賴日本碳纖維和電極等關鍵原料。

日本瑞翁 (Zeon) 株式会社表示，「目前公司只能將對韓的出口要求，與中國和台灣的要求比照辦理。」