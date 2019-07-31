〈彭博專欄〉聯準會降息可能不會超過一次

若說聯準會將準備作出什麼具有里程碑意義的舉動，那便是在本周的決策會議上，決定進行 10 多年來的首次降息，許多人認為，這只是聯準會在實施新的刺激政策，來為脆弱經濟提供支撐所邁出的第一步。

我不敢這麼確定，但我倒是認為聯準會很可能一時之間並不會有進一步的降息之舉。

有些人認為本周的聯邦基金利率下調幅度會高達 50 個基點，我不同意這種看法。聯邦公開市場委員會 (FOMC) 是否會有如此激進的舉動，眼下市場並無共識，但最新數據顯示，美國經濟成長勢頭眼下正在增強。

此外，真是如此的話，聯準會的獨立性聲譽也會受到影響，會讓人產生一種聯準會迎合美國總統川普深度降息呼聲的印象。

即便是我預料中的 25 個基點的降息，可能也會引起很大的風險，因為若是事後事實證明這麼做是個錯誤，那又會怎樣？

再者，在目前利率已經比歷史上經濟循環同等階段低很多的形勢下，聯準會還面臨如何最有效抵擋未來經濟衰退的「彈藥庫」問題，聯準會官員們認為，如今有必要，將在更早的時間採取更加激進的行動，這樣才能避免聯準會落入像日本那樣的零利率窠臼，正如聯準會主席鮑爾所言，一分預防勝似十分治療。

儘管如此，這還是存在另一種風險，那便是在經濟增速已經高於趨勢水平的情況下，採取寬鬆刺激行動會不會是多此一舉，甚至反而將債券和股票價格推至或許難以為繼的新高。

一味緊盯著諸如美國貿易政策、以及海外經濟成長不確定性這樣的下行風險，聯準會最終可能會做得過頭，畢竟當前的短期利率水平已經屬於刺激性利率了，故如果經濟繼續維持現有動能而通膨又有所加速，則聯準會未來可能會被迫重新開始收緊政策，這樣的突然改變，有可能戳破聯準會一手造成的金融泡沫，從而使經濟陷入衰退的可能性因此而加大。

這第二種風險理當予以更多的關注，近幾周來發布的經濟數據顯示，美國就業、零售、GDP 成長皆強於預期，尤其是第二季 GDP 數據，更是比表面數據還要強了很多：扣除庫存波動和貿易因素後的國內採購商實際最終銷售額折合年率，是成長了 3.5%，增幅幾乎是第一季度 1.8% 的兩倍；另外，6 月份核心通膨也有所加速，同時債券價格和消費者調查結果表明，通膨預期已出現了升溫。

綜上所言，降息的理由如今已不像 6 月份 FOMC 會議時那麼具有說服力了，不過這也未必就意味著本周降息會是一個錯誤，若要真說未來市場可能有什麼誤解，那就是那些料定未來一年多時間裡會有一連串降息的人，恐怕要在驚愕中大失所望了，因為聯準會未來行動取決於經濟數據的程度，估計將會超出他們所想。

目前一種很現實的可能是，本周會議之後，聯準會降息將會是「一步到位」。

(Bill Dudley 是普林斯頓大學經濟政策研究中心高級研究學者，2009-2018 年曾任紐約聯邦儲備銀行行長兼聯邦公開市場委員會副主席。之前還曾擔任過高盛首席美國經濟學家之職。本專欄並不代表彭博編輯委員會或彭博有限合伙企業及其所有者的觀點。)

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