美中談判週三提前結束 彭博：無取得任何進展跡象

據《彭博》報導，美中週三 (31 日) 在上海的貿易磋商，較原訂計畫提前半個多小時結束，沒有跡象顯示，雙方在結束 3 個月後的重新談判中，取得任何進展。

雙方並未立即發表談話，美國官員在下午 1 時 37 分左右，與中方團隊拍照留念並握手後，已啟程前往機場，較原定時間早了約半小時。

有官方背景的微博「陶然筆記」稍早發文，稱會談氣氛良好，大陸《環球時報》總編輯胡錫進在 Twitter 也提到這一點，但他並未引述任何來源。

在本次會談前，美國總統川普在推特上嚴厲指責，稱中國未履行購買農產品承諾，說話不算話，可能想等到明年大選後才達成協議，但這只會獲得更差的協議條件，或是沒有協議。

中共黨媒《人民日報》回應，稱中國沒有「掠奪」美國的動機，更沒有「掠奪」的舉動，美國好像忘記了自己承諾過的「在平等和相互尊重基礎上重啟經貿磋商」 ，只是一味要求中國讓步，但中國不可能無原則讓步。

週三公布的數據顯示，中國製造業前景略有好轉，但該行業仍在收縮。官方 7 月份製造業採購經理人指數升至 49.7，仍低於 50 的水準，但優於預期的 49.6，非製造業指標跌至 53.7。

中國領導人週二公布下半年經濟政策優先事項，承諾「有效」解決持續的貿易緊張局勢，同時增加刺激政策。

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