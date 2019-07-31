美國經濟好得很 Fed却有意降息 所為何來？

美國經濟強勁，失業率處於歷史低點，消費者信心亦偏高，為何預期聯準會 (Fed) 週三將會降息？

一派說法是，透過降息，Fed 可增加貨幣供給，過去幾年，貨幣供給成長太慢。要讓經濟持續成長，貨幣供給較 Fed 的其他工具，都更為有效。約翰霍普金斯大學經濟學教授漢克 (Steve Hanke) 說：「每個人焦點都在利率，其實貨幣供給成長才重要，是 GDP 的主要推手。」

目前，流通中的貨幣加上銀行帳戶存款，每年成長約 4.8%，雖然高於去年 10 月的 3.5% 年成長率，「但再增加一些，好處也多一些，」漢克說。

漢克指出，目前經濟並未過熱，這讓 Fed 有了貨幣政策的操作空間，而國際風暴正山雨欲來，包括貿易的不確定性，英國可能無協議脫歐，及中國經濟成長減緩。

他說，中美貿易戰，尤其是加徵關稅，將對全球經濟造成傷害，最終亦將拖累美國。

「美國在這方面的觀點，完全錯誤，」漢克說。「美國有一位商人總統，而大多商人對國際經濟往往缺少研究。」

為了應付下滑的全球經濟，Fed 主席鮑爾曾暗示，將在 Fed 為期二天的政策會議於週三結束後，採取降息行動。

降息可削弱美元，讓美國出口商品對外國買主，更具有吸引力。這也是川普政府支持美元貶值的理由。

但漢克對川普政府的干預，提出警告。他說：「除非計畫縝密且協調良好，否則單方面干預將徒勞無功，只會推高外國貨幣，引發貨幣戰。」