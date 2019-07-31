Fed降息在即 美消費者信心飆升近18年新高

美國經濟諮商會 (Conference Board) 週二 (30 日) 公布，美國 7 月消費者信心指數由 124.3 上升至 135.7，遠高於《華爾街日報》分析師預期的 124.8，消費者經濟現況指數由 164.3 上升至 170.9，消費者預期指數由 97.6 升至 112.2。

該指數目前僅略低於去年 10 月創下的 137.9 的 18 年高位，美國 7 月消費者水平指數反彈，意味著即便美中貿易緊張局勢持續，全球經濟疲軟，美國消費者仍對美國經濟充滿信心。

不過聯準會 (Fed) 仍舊擔心貿易戰帶來的經濟傷害，即將在週三 (31 日) 降息，以支撐美國經濟，並推高低通膨率。

與 6 月份相比，消費者對未來六個月商業狀況的看法，就業機會和收入增長都有所改善，當時在與中國的貿易談判陷入僵局之後，美國 6 月份的消費者信心陷入低谷。

美國消費者信心指數近 18 年新高 (圖片: 美國經濟諮商會)

董事會經濟指標主管 Lynn Franco 表示，「儘管 GDP 增長放緩，但這些高消費者信心數據，將繼續支撐近期的強勁支出。」

美國商務部週二 (30 日) 另外發布的數據顯示，6 月份美國人的支出略有放緩，但仍保持強勢，經季節性調整後增長 0.3%，表明高消費者信心和低失業率將持續推動經濟增長。

儘管 Fed 對美國經濟的持久性堪憂，但美國人仍不遺餘力地繼續生活，目前美國平均支出增加，失業率低，收入增加，儲蓄接近三年高位。