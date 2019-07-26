Fed降息有理由？美國Q2 GDP估創2年最低

市場預計，美國經濟在第 2 季將以 2 年多來的最低速度成長，估將成為支持聯準會 (Fed) 降息的最新支持理由。

這些數據可以清晰地反映出美國經濟的二分法，其中製造業和商業數據受到貿易和全球經濟成長的影響，同時美國消費者更具韌性。

根據《CNBC/Moody》Analytics Rapid Update 調查經濟學家的數據，訂美東時間週五 (26 日) 上午 8:30 公布截至 6 月 30 日的當季國內生產總值 (GDP)，預計將達 1.8%。與 Refinitiv 調查經濟學家的預計相同，但《道瓊》普遍預測為 2%。

Natixis 美洲區首席經濟學家 Joseph LaVorgna 說：「應該會低於 2%。」

「房市看來很疲弱，庫存看來不振，資本支出我也不認為會很強。但這些應該都會被消費者支出穩固部分抵銷。」

LaVorgna 表示，當第 1 季平均成長率為 3.1% 時，第 2 季成長率有望仍保持在 2% 以上，「Fed 幾乎不會因為自陷困境而不再降息。」

這項數據被視為 Fed 在下週二 (30 日) 會議之前最後最大的一塊經濟拼圖。

GDP 數據也可能是近期疲軟的經濟報告之一，因為它是第 2 季的數據整合，一些最新的第 3 季數據都優於預期，包括就業數據和零售銷售。

美國銀行美林信貸策略師 Hans Mikklesen 表示，「如果數字與共識差距很大，市場往往會明顯回應。現在它不再像以往那麼重要，因為 Fed 現在依賴數據的程度較低，」「我認為它們應該更重視數據，但它們已經陷入降息陷阱。我認為市場認為 Fed 真正關注通膨是正確的。它們擔心在扭轉通膨預期的戰鬥中敗北。」

Fed 最喜歡的通膨指標，個人消費支出 (PCE) 物價指數也將隨 GDP 報告同步發布。上季，核心 PCE 物價指數環比僅上漲 1.2%，遠低於 Fed

2% 的通膨目標。

Fed 主席鮑爾表示，Fed 將根據對全球經濟疲軟的監測、貿易戰的影響以及疲軟的通膨數據，在必要時採取行動。鮑爾還表示，Fed 可以酌情採取行動延續美國的經濟擴張。

除非由於某種原因 GDP 數據顯得疲軟，否則市場預期大致 Fed 將降息 25 個基點。若真的意外弱勢，市場可能會推動更強大的降息 50 個基點想法，以提振經濟。

策略師表示，週四 (25 日) 歐洲央行 (ECB) 沒有降息或提供​​有關其寬鬆計劃的更多細節讓市場失望，但也強化了 Fed 可能不需要過於激進的觀點。預計 ECB 將在 9 月的會議上降息並討論更多量化寬鬆或資產購買。

Mikklesen 表示，「像是昨天 (24 日) 債券市場的大幅反彈，由於德國 PMI 數據疲弱，殖利率下降。點燃了人們對 ECB 會宣布事項的更多期望。」

他說，基於之前 ECB 發出訊號開始傾向寬鬆政策後，利差已經開始縮減。