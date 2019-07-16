低利率間接鼓勵發債 全球債務佔GDP比衝上320%

根據國際金融協會 (IIF) 發布最新全球債務報告 (Global Debt Monitor Report) 顯示，2019 年第一季全球債務高達 246 兆美元，單單一季就增加了 3 兆美元，使債務佔全球 GDP 之比重衝上 320%，這將限縮央行政策並擴大金融面的風險。

在債務種類中，企業債務最高，非金融機構企業債佔 GDP 達 91%，其次是政府債 87%，金融機構債 81%，家庭債務 60%。

全球債務種類佔 GDP 比重 (來源: IIF)

其中，新興市場的債務創下新高，達到 96 兆美元，高達 GDP 的 216%。國際金融協會表示，新興市場債務增加速度提高，主要因為「中國」。

中國近年的發債速度驚人，根據統計，今年中國發債的數量，佔所有新興市場的 42%，中國企業的債務已達近 21 兆美元，20 年前，這個數字只有 5 兆美元。

分析師擔心，中國企業債務已高達 GDP 的 155%，在中國經濟放緩之際，很可能會造成今年與明年，企業債違約率的提高。

新興市場債金額 (來源: IIF)

國際金融協會指出，這樣的結果顯示，2018 年全球債務出現的改善，只是曇花一現，整體債務攀高的趨勢，沒有被改變。

國際金融協會也明確表示，發債量會這麼大，主要因為各國央行壓低利率，發債成本降低，根本在間接鼓勵各國承擔新的債務。但這樣的結果，帶來的風險是：未來央行提高利率，變得更加困難，因為世界很難支撐 100%GDP 的債務，更不用說現在是 320% GDP 的債務了。

國際金融協會的常務董事 Sonja Gibbs 表示，目前全球的現象，如同「巴夫洛夫制約」理論，也就是說，利率降低，債務就會上升，兩者關聯行為已經被制約了，一旦關聯建立，債務難以降低，無論是公司或政府的支出，都難以脫離債務纏身的命運。

另一項風險，在於新興市場。國際金融協會觀察，新興市場企業越來越倚賴短期借貸融資，這使得許多已經負債累累的企業，更容易受到全球風險波動的影響。

此外，過去在債務循環中，中國的企業從來沒有全面破產或債務重組的經驗，因為面臨破產的公司，通常會得到救援，或者直接被國有化。倘若中國經濟持續下行，越來越多企業將面臨風險，且以目前創高的債務規模來看，風險將可能是史無前例的。