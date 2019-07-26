川普政府公布160億美元農民救助金細節 下月起支付

川普政府週四 (25 日) 公布救助農民第 2 輪 160 億美元資金計畫細節，彌補因惡劣天氣及美中貿易戰的損失，這是繼去年的 120 億美元援助計畫後第 2 輪撥款。

美國中西部是川普在 2016 年贏得大選的關鍵州，在長達 1 年的美中貿易戰中，所受打擊最為沉重，美國黃豆出口到中國的量，在 2018 年跌至近 16 年以來最低。

官員指出，這輪計畫包括 145 億美元直接支付給農民，另有 14 億美元用於食品購買，3 億美元用於貿易促銷。

計畫可能延續至秋冬

這輪援助於下週一開始登記，預計從下個月開始撥款。如果在今年底之前，美中仍無法談成協議，這項在 5 月份宣布的計畫，還會持續到秋冬季節，但 2020 年目前沒有相關計畫。

美國農業部表示，本輪救助的作物涵蓋黃豆、玉米、大麥、小麥、棉花、乳製品、豬肉等。葨業部長 Sonny Perdue 表示，由於談判未如預期進展，使農民繼續受到關稅損害，因此相關的補助完全合理。

Perdue 說，他相信中國還會購買更多美國農產品，這也是川普在談判過程中，希望中方實現的條件。

農民團體希望貿易而非補助

美國農業事務聯合會 (AFBF) 總裁 Zippy Duvall 表示，有補助固然好，但美國農民最終希望的是貿易而非援助，恢復與全球夥伴的互相關係至關重要。

全國小麥種植者協會主席 Ben Scholz 說，在農民需要長期解決方案時，這麼做治標不治本，農民理解中國不公平的貿易需要改變，但貿易戰不是解決方案，也不該以農民做為犧牲品。

美國貿易代表 Robert Lighthizer 及財政部長 Steven Mnuchin，下週一將前往中國，進行雙方自 5 月之後的首度高層面對面談判。

與此同時，消息來源指出，中國政府已批准國內一些企業從美國採購玉米、棉花、高粱以及豬肉，不必支付 25% 的報復性關稅。

在此之前，知情人士稱，中國已允許 5 家壓榨廠自美國進口約 300 萬噸黃豆，同樣獲關稅豁免。