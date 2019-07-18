7月降息有雜音！大空頭：明年美國利率將降至零

市場稱為「大空頭」的避險基金經理人巴斯 (Kyle Bass) 週三 (17 日) 向外媒預言，明年美國經濟將走入衰退，最終，聯準會將不得不仿效日本央行，並重啟量化寬鬆 (QE) 政策。

美國對沖基金大鱷、Hayman Capital 創辦人巴斯 (Kyle Bass) 週三表示，隨著美國經濟陷入衰退，明年聯準會可能把利率降到 0%。

短期美公債的殖利率超過長期公債殖利率，這種情況稱為殖利率曲線倒掛，殖利率曲線倒掛往往歷來被視為即將到來的經濟衰退的可靠指標，儘管這不意味經濟衰退馬上來臨，但可能在未來一至兩年左右出現。

目前市場預期聯準會本月底將降息。根據 CMEGroup 的 FedWatch Tool 最新數據，交易員預期 7 月將開啟降息循環，聯準會到了明年此時，可能已降息 4 碼，利率來到 1.25% 至 1.5% 間。

考量到 3 個月期與 10 年期殖利率曲線持續倒掛，巴斯認為：「美國經濟成長放緩將惡化，並在明 (2020) 年年中之前陷入衰退，這將迫使聯準會把貨幣政策恢復至金融危機時期，並維持一段時間。」

巴斯說：「以長期而言，美國正走向同一個道路。經濟成長數據將下滑，實質成長可能降至零。我們可能永遠不會放棄零利率。」

7 月降息有雜音！

然而，儘管聯準會暗示即將降息，華爾街多家分析師卻認為，近期經濟數據表現似乎不太對勁。

美國商務部數據顯示，2019 年 6 月份零售額增長 0.4%，輕鬆超過預期的 0.1%。與去年同期相比，6 月零售額增長了 3.4%。

三菱日聯銀行（MUFG Union Bank）首席金融經濟學家克里斯 - 魯普基 (Chris Rupkey) 指出：「鑑於經濟數據的強弱，降息似乎並不合適。消費者又回來了，真的要問問聯準會為什麼要降息？」

全美聯邦保險信貸聯盟首席分析師 Curt Long 表示，消費者具韌性，儘管降息一碼似乎不可避免，但今年還沒有令人信服的降息理由。

花旗集團經濟學家 Veronica Clark 表示，最近一系列經濟資料顯示，經濟前景的下行風險較一個月前更低，因此最有可能僅降息一碼。

凱投宏觀 (Capital Economics) 資深美國經濟學家 Andrew Hunter 表示，聯準最終將不得不大舉降息，但 7 月降息兩碼簡直太離譜了。