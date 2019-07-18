若無協議脫歐 英國2020年經濟恐面臨衰退

英國脫歐議題持續延燒，並持續衝擊著英國當地經濟，不少監管機構皆提出了相對悲觀的預測與看法，英國財政監管機構英國預算責任辦公室 (OBR) 預期，如果英國在無協議的情形下脫歐，經濟預估將在明年 (2020 年) 下跌 3%，下降至負值，因而陷入經濟衰退。

OBR 針對未來五年經濟情況做出預測，相關預測模式則是參考國際貨幣基金組織 (IMF) 的無協議脫歐分析。今年 4 月，IMF 也曾警告，如果英國在沒有協議的情況下脫歐，英國未來 2-3 年的經濟成長將遭受重大的打擊。

此外，根據英國零售商協會 (BRC) 在月初公布的一項調查報告，受到脫歐影響，英國消費者信心低落，英國零售商在過去一年中的銷售額的成長幅度創下史上新低。

報告中表示，在截至今年 6 月底的 12 個月內，英國零售業平均銷售成長減弱至 0.6%，是自 1995 年以來成長最為低落。此外，BRC 也表示，英國 6 月的同店銷售年減 1.6%，低於市場預期所預期的 1.1%。

BRC 執行長 Helen Dickinson 表示：「總體而言，情況並不樂觀，實際工資的上漲未能轉化為更高的支出。英國脫歐的持續不確定性導致消費者延遲了對於非必需品的購買。」

此外，Dickinson 也補充道：「無協議脫歐的風險持續損害消費者信心，並迫使零售商花費數億英鎊來實行相關的緩解措施。」

英國商會也表示，今年 4 月至 6 月期間的出口訂單表現為四年來最差，而服務業的小幅回升並不足以彌補今年的開局疲弱。「這些結果表明，英國潛在的經濟狀況仍然顯得悲觀。」BCC 經濟學家 Suren Thiru 表示。