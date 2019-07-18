WSJ：卡關華為！美中貿易談判陷入僵局

《華爾街日報》(WSJ) 週三 (17 日) 報導，美中陷入曠日持久的貿易戰，目前談判陷入僵局，因為美國正在權衡美企與華為業務往來的程度。

近兩週，美國和中國貿易代表舉行部長級電話會談，試圖重啟談判，但兩國貿易代表並未提及任何進展。該報導引述消息人士表示，本週預計美中有另一場電話會談，但中方正等待美方對放鬆華為禁令的看法。

該報導指出，考量在不引發國安疑慮或不賦予華為戰略優勢的情況下，對哪些半導體晶片和其他產品能供貨給華為？美方尚未有共識。

美中貿易談判目前卡關華為議題。(圖片：AFP)

全球化智庫創始人兼總裁王輝耀：「華為的問題真的改變談判本質，談判速度不會像美國希望的那麼快。」

週三該報導傳出後，美股道瓊指數應聲跌落至單日低點。

(圖片：invetsing)

大阪 G20 川習會後，美國總統川普承諾將放寬對華為的限制，並對無國安疑慮的部分零組件，開放供應給華為。

美國總統川普週二不諱言表示，要達成美中貿易協議，我們還有很長的路要走，如果我們願意，我們還有價值 3250 億美元的中國商品可以加徵關稅。

美國參、眾議院的跨黨派議員對此感到擔憂，週二他們提出一項法案「捍衛美國 5G 未來法案」，計畫對華為等貿易黑名單等中企維持嚴格的採購和供應限制。

中國外交部發言人耿爽週三 (17 日) 對此回應，美方遏制中國發展、破壞中美關係的險惡用心暴露無遺，希望美方立即停止對華為等中國企業的無理打壓和制裁。

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週三接受媒體專訪時表示，美國試圖釐清中方是否願意回到協議早期草案作為未來談判的基礎，不要違背承諾。

羅斯稱，這是一個漫長而複雜的過程。然而，現在的根本問題是，中方是否會回到他們改變心意前的立場? 這是目前的重要問題，也是近期電話磋商中正在探討的問題。