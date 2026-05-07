鉅亨網記者彭昱文 台北
被動元件族群受惠 AI 需求帶動產品交期拉長、首季財報亮眼，今 (7) 日隨大盤走強，在國巨 *(2327-TW) 漲停帶動下，華新科 (2492-TW)、信昌電 (6173-TW)、禾伸堂 (3026-TW)、日電貿 (3090-TW) 等逾 10 檔個股盤中都衝上漲停。
目前包括國巨、禾伸堂、信昌電、日電貿等業者均表示，受惠 AI 需求，在手訂單持續增加、產品交期拉長；其中，國巨訂單接近歷史新高，信昌電、禾伸堂交期拉長到 16 周以上，日電貿也透露，部分產品交期更達 52 周。
以首季財報來看，國巨及日電貿純益均創歷史新高，禾伸堂及信昌電每股純益也來到 4 年單季最佳；且業者普遍看好，AI 需求動能延續下，後續營運可望持續升溫。
被動元件族群今日隨大盤走揚強勢表態，國巨、華新科、信昌電、禾伸堂、日電貿、立隆電 (2472-TW)、三集瑞 - KY(6862-TW)、富致 (6642-TW)、華容 (5328-TW)、金山電 (8042-TW)、蜜望實 (8043-TW)、富致 (6642-TW) 等盤中均攻上漲停。
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