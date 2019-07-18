美國擬立法續禁華為 中國外交部：險惡用心暴露無遺

大阪 G20 川習會後，美國總統川普承諾將放寬對華為的限制，並對其開放部分零組件供應，這卻引美國參、眾議院的跨黨派議員的擔憂，週二 (16 日) 美國參眾議員聯合提出一項法案立阻。中國外交部發言人耿爽週三 (17 日) 對此回應，美方遏制中國發展、破壞中美關係的險惡用心暴露無遺。

中國外交部發言人耿爽週三 (17 日) 對此回應，美國有關議員固守冷戰零和思維，長期戴著有色眼鏡看待中國，提出各種涉華消極議案，他們遏制中國發展、破壞中美關係的險惡用心暴露無遺。

耿爽嚴詞警告，美方如何兌現承諾、何時兌現承諾，事關美方自身的信譽和公信力，國際社會都看在眼裡。

耿爽疾呼，我們希望美方立即停止對華為等中國企業的無理打壓和制裁，以公平、公正、非歧視的方式對待中國企業，多做有利於促進中美經貿合作健康穩定發展的事情，而不是設置障礙。

大阪 G20 川習會後，美國總統川普承諾將放寬對華為的限制，並對其開放部分零組件供應。(圖片：AFP)

週二 (16 日) 美國參眾兩院聯合提出一項法案，希望保持對中國科技巨頭華為貿易黑名單的限制。若法案通過，未來沒有國會許可，華為都不得從從實體清單除名，川普政府也無法透過否決權給予豁免。

這項法案名為「捍衛美國 5G 未來法案」(Defending America’s 5G Future Act) 由共和黨議員 Sen. Tom Cotton 與民主黨議員 Chris Van Hollen 等國會議員共同提出。

支持該法案的 Tom Cotton 在聲明中寫道，美企不應該向美國敵人出售監視美國的工具。



美國參眾兩院議員認為，華為為美國國安的「威脅」，國會應加大立法權，對華為、中興通訊等黑名單等中國企業維持嚴格貿易限制，同時，國會應有權利拒絕與華為供應鏈有關公司的豁免權。