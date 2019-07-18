達里歐再度神預言？全球將迎來「典範轉移」 黃金將成為投資首選

橋水基金創辦人達里歐 (Ray Dalio) 曾在 2007 年準確預測經濟危機，使橋水基金在 08 年金融海嘯時期逆勢獲利，讓他成為全球避險基金之王，週三 (17 日) 他在職場社群平台領英 (LinkedIn) 的一篇帖子中寫道，隨著各國央行採取更加積極的貨幣貶值政策，全球將迎來投資領域的典範轉移 (Paradigm Shift)，黃金將成為投資首選。

達里歐發表這篇文章後，黃金期貨飆升，截稿前上漲 0.99%，約每盎司 1425 美元。

黃金期貨走勢圖。(圖片：Investing)

向來對黃金情有獨鍾的達里歐週三 (17 日) 預言，隨著各國央行採取更加積極的貨幣貶值政策，全球將迎來投資領域的典範轉移 (Paradigm Shift)，黃金將成為投資首選。

典範轉移 (Paradigm Shift) 原用來描述在科學範疇裡一種在基本理論上從根本假設的改變，後來亦應用於各種其他學科方面的巨大轉變。

達里歐表示，股票和其他報酬率與股票類似的風險資產，可能面臨收益遞減，最有可能會有最好的投資，將是那些在貨幣貶值、國際衝突嚴重時表現良好的投資，好比黃金。

達里歐稱，黃金是一種有效的投資組合多元化工具，在投資組合中增加黃金既能降低風險，又能提高報酬率。

達里歐稱，黃金是一種有效的投資組合多元化工具 (圖片：AFP)

市場預期聯準會將在兩週後至少降息一碼。此前，聯準會已連續 3 年將利率從金融危機期間 (歷史上接近零) 的寬鬆水準上調。

達里歐認為，在經歷了華爾街歷史上歷時最長的牛市之後，投資者需要改變他們舊有心態與看法，考慮什麼才是有效的，這些新趨勢即是他所謂的新典範轉移 (Paradigm Shift) 的一部分。

他寫道：「在典範轉移中，大多數人過度地做一些過於受歡迎的事情，最終將會受到傷害。另一方面，如果投資人足夠敏銳地理解這些變化，便可以很好地駕馭或至少保護自己免於受到影響。」

自金融危機爆發以來，聯準會與各國央行一直將利率維持在低位，並利用量化寬鬆 (QE) 等政策，即購買債券和其他金融資產，來提高風險承受能力，幫助了金融資產的持有者。

在此期間，企業和政府的債務激增，央行不得不將利率維持在低位，並啟動貨幣政策正常化計畫。

隨著聯準會現在重新轉向寬鬆政策，達里歐表示：「相對於債權人，央行顯然需要協助債務人。」

達里歐表示：「這個典範轉移背後的力量 (降息和量化寬鬆政策) 的影響將會減弱，債務貨幣化和貨幣貶值最終加速，這將降低債權人的貨幣價值和實際報酬，並檢驗債權人在轉向其他資產之前，會在多大程度地讓央行提供負的實際收益。」

但他也承認，目前還不確定這種典範轉移的時機點，預告這種轉變正在接近，並將對下一個投資模式產生重大影響。