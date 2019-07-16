彈藥庫不夠用 全球央行呼籲財政政策應適時出手

談及復甦經濟的大任時，中央銀行往往擔任掌舵者的身份。但多數國家央行已厭倦了孤軍奮戰，並要求各國政府加入救助經濟的行列。

據《彭博社》報導，隨著全球經濟成長趨緩，美國聯準會、歐洲央行和日本銀行將採行寬鬆貨幣政策，然而相較過去寬裕的降息空間，各國央行如今的降息空間已遭到限縮，但若是經濟表現持續低迷，貨幣政策仍將有所行動。

如下圖所示，目前 Fed 基準利率為 2.25% -2.50% 利率區間，市場 100% 預期，Fed 可能將於 7 月降息一碼，全年可能降息 3 碼，進一步引導基準利率下行。

黑：Fed 聯邦基金利率上限 紅：ECB 基準利率 藍：BOJ 基準利率 圖片：Bloomberg

這份壓力或許將延續至明 (17) 日於法國北部所舉行的七國集團 (G7) 財長會議，東道主法國更是此次應當關注的對象。

今年四月，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 承諾減稅 50 億歐元 (約新台幣 1700 億元) 以回應黃背心運動的訴求，如此作為雖然與其縮減赤字的口號相互違背，卻偶然為法國在全球經濟成長趨緩的環境下帶來益處。2019 年法國的經濟成長有望超出歐洲地區的平均值，為近六年來首次。

《彭博社》引述經濟合作暨發展組織 (OECD) 首席經濟學家布恩 (Laurence Boone) 指，世界各地政治風險的提高是顯而易見的，各國的當務之急便是解決經濟成長的趨緩，而這不僅僅是透過貨幣政策就能解決的。

面對全球經濟前景黯淡，各國央行已做好了十足的準備。美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell ) 已於上周宣布將會進一步調降利率，歐洲央行也緊隨其後。但臃腫的資產負債表和有限的手段使各國央行無法獨自行動，美國聯準會基礎利率相較過去已折半，日本和歐洲央行利率更是低於零，儘管到了如此地步，效果依舊是差強人意。

花旗集團分析師布依特 (William Buiter) 呼籲，在貨幣政策瀕臨極限時，財政政策應適當地伸出援手，以避免步入更加嚴峻的經濟衰退。

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