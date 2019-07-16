貝萊德：聯準會不但會降息 可能一口氣下調2碼

聯準會將在 7 月降息已經是市場的共識，雖然多數分析師認為 7 月會調降 1 碼，但貝萊德 (BlackRock) 固定收益部門投資長 Rick Rieder 認為，聯準會有足夠的理由降息 50 個基點。

GME Group FedWatch 工具顯示，市場預計 7 月降息 1 碼的機率為 69.3%，降息 2 碼的機率為 30.7%。

(圖表取自 GME Group FedWatch 工具)

Rieder 表示，降息 1 碼已經在多數人預期之中，聯準會如果想真的有所作為，那麼應該會考慮更積極的行動。

Rieder 指出，當聯準會降息，實際的目的是想震撼整個系統，如果聯準會真的想表明擴張的立場，那麼他們可能降息 2 碼，向市場宣誓，他們做了需要做的事。

聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 上週在國會作證，認為基於即將公布的數據及其他發展狀況，貿易局勢的不確定性以及對全球經濟的擔憂，將拖累美國經濟前景，聯準會也會有所行動。

Rieder 表示，雖然他不確定在失業率偏低，而美國經濟表現不錯之下，是否有降息的需要，不過既然鮑爾已表明立場，已足可預期聯準會降息。

Rieder 認為，當關注到美國以外的情況，聯準會可能不得不為其他地區設定利率政策，因為現在其他央行恐怕已經沒有工具，美國的基準利率還有 2.25-2.5%，尚有縮減的空間。

此外，Rieder 相信，聯準會還會再次購買資產，擴張資產負債表。至於利率，可能會在 2% 左右維持一段很長時間。

Rieder 認為，美國長時間保持利率不變，有助對經濟產生積極影響，因為企業可以據此做出長期決策。