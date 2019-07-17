美股盤中─高盛獲利優於預期 道瓊指數創新高點 而後回檔

今日開盤後不久，道瓊指數上漲至 27398.68 點，創新歷史高點，但隨後又告回檔走低。S&P 500 與 Nasdaq 則小幅下滑。

台北時間 00:09

道瓊工業平均指數下跌 48.63 點或 0.18% 至 27310.53。

Nasdaq 指數下跌 42.48 點或 0.50% 至 8215.70。

S&P 500 指數下跌 9.80 點或 0.33% 至 3004.50。

高盛今日公布第二季獲利強勁，投資銀行與交易部份為獲利的主要來源。高盛股價上漲 2.3%，但摩根大通與嬌生股價則下跌。

摩根大通股價下跌 0.2%，該銀行降低了 2019 年利息收入展望，蓋過了獲利優於預期的利多。

嬌生股價下跌 1.3%，未在意第二季獲利上升 42% 的利多。

根據 FactSet 機構指出，目前為止，僅有 5% 的 S&P 500 企業公布了第二季獲利。其中逾 85% 獲利優於預期。

投資人樂見財報季初期的強勁表現，但企業獲利展望依舊黯淡。分析師預估，S&P 500 企業第二季獲利下降 3%。

分析師說，本財報季的問題在於，貿易的不確定性是否導致企業減少支出與投資，繼而對獲利構成壓力？若有證據顯示企業開始變得保守，對未來獲利將是大利空。

去年以來，中美兩國相互對自對方進口商品加徵關稅，貿易戰引發了全球經濟成長減緩的擔憂。但上個月，中美兩國同意不再強化貿易緊張，雙方重啓協商。

週一，美國股市創新收盤高點，但漲幅溫和，華爾街注意財報季的開始。

上週，華爾街大幅上漲。聯準會 (Fed) 主席鮑爾在國會聽證會上表示，可能即將降息，提供了股市利多。