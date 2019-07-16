瑞銀：Fed降息不會衍生美股融漲 但也不致下跌

瑞銀 (UBS) 全球財富管理投資長 Mark Haefele 表示，聯準會 (Fed) 幾乎肯定會在 7 月底降息，但別預期美股會出現「融漲」，一種通常出現強勁反彈後出現大跌的走勢。

在週一 (15 日) 發表的研究報告中，Haefele 表示，美股多頭正在享受所謂的「金髮女孩經濟」環境：即使部分地區趨緩，但經濟仍保持相對健康，市場也會出現基準借貸成本降低。

在 7 月 31 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 為期 2 天的會議結束時，華爾街預計 FOMC 將把聯邦基金利率降低 25 個百分點，目前該利率在 2.25-2.50% 的範圍內。

Haefele 表示，有些關鍵原因可能會導致投資人猶豫不決是否以瘋狂的反彈將股票推升至歷史新高：股票估值偏高以及第 2 季業績可能黯淡。

他寫道，「雖然我們預計基本情況下美股會適度上漲，但估值和企業基本面並未指向『融漲』。獲利成長仍然低迷，而本益比進一步擴張的空間也很有限。」

在獲利方面，以下是這位瑞銀分析師的想法：

企業獲利成長仍然疲弱，我們預計第 2 季標準普爾 500 指數每股獲利成長 1-2%。由於以下幾個因素，企業獲利潤成長在今年停滯不前：難與去年同期由減稅推動的獲利比較；隨著財政刺激措施消退，美國經濟增長放緩；海外經濟活動減弱；更高的關稅；部分美國大型企業的業績較弱。我們預計 2020 年獲利成長將再次回升。

根據 FactSet 數據，目前標普 500 指數的總體本益比 (P/E) 相比，過去一年為 19.39，這是 2018 年 11 月左右以來最高水平。

Haefele 表示，股票本益比是衡量股票市場價值的一種流行方式，其歷史基礎也很豐富：「本益比只有適度的進一步擴張空間。標普 500 指數今年來的漲幅幾乎完全受估值上漲的推動，」

「2018 年 12 月 31 日的遠期本益比僅有 14.5 倍，但現在為 16.9 倍，略高於 5 年平均值 16.5 倍。」

可以肯定的是，分析師也不預測股市會出現下跌，但他表示，市場的脆弱狀態有助於維持股市曝險度，但需要注意的是，下半年的回報將比目前市場所見更為溫和。

2019 年上半年，標普 500 指數上漲 17.4%，道瓊斯工業平均指數上漲 14%，納斯達克綜合指數上漲 21%，小型股羅素 2000 指數上漲 16.2%。

Haefele 說，「在 6 至 12 個月的戰略規劃時間範圍內，我們繼續透過區域選擇性方法來增持股票。為了進一步增加股票曝險度，我們希望更新後的貨幣政策寬鬆能轉化為經濟和獲利成長預期的回升。」