特斯拉再度調價！便宜的更便宜、高貴的更高貴

路透社報導，美國電動車 (EV) 龍頭大廠特斯拉 (TSLA-US)，將入門款 Model 3 的售價作出調降。而在另一方面，特斯拉也調漲了高級款 Model X 與 Model S 的價格。

(圖片：Investing.com)

根據特斯拉週二 (16 日) 在官方網站上的資訊，目前 Model 3 的入門價格由原先的 32,225 美元調整為 30,315 美元。頂級 SUV 車款的 Model X 售價，現在從 75,315 美元起跳，而先前的價格為 71,325 美元。高級房車款的 Model S，則調漲到 70,115 美元，較原先的 65,125 美元售價大漲了近 5,000 美元。

特斯拉在官網上表示，上述價格包含了可能的獎勵金與汽油方面所省下的 9,875 美元。

特斯拉曾經在 7 月初表示，預估在 2019 年 Q2，全部三款車型的交車量將季增 51% 至 95,200 輛，創下該公司新高。Model 3 將占全部銷量的 8 成，強調她在特斯拉成長戰略上所扮演的關鍵角色。

該公司也提到，他們預估今年 Q3 的產量與交車量，都將持續成長。

另外在中國市場方面，特斯拉在週二 (16 日) 也對車輛售價作出調整。根據特斯拉在官網上的資訊，Model 3 的入門價由 421,000 元人民幣，調降至 355,900 元人民幣。而 Model X 與 Model S，則分別調漲到 790,900 元人民幣，以及 776,900 元人民幣。

目前特斯拉正在中國上海興建汽車製造工廠，該公司曾於今年 5 月時表示，新工廠所生產的 Model 3，其入門價格將設定在 328,000 元人民幣。