〈分析〉寬鬆已經不足以救經濟 「央行們」要求財政政策加入行動

全球經濟危機重重之下，央行們又從牛棚裡出來，準備接手救援任務，不過已經疲憊不堪的他們認為，僅靠貨幣政策已經不足以挽救敗局，這次他們要求各國政府的財政政策也要加入。

美國聯準會、歐洲央行、日本央行都預計在未來幾個月，強化寬鬆貨幣政策，但如今可實施空間已經明顯比過去少，他們告訴告訴政客，如果經濟持續下滑，政府也必須有所行動。

法國似乎成為一個最新的參考，總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 為了應對「黃背心」的抗議，一改削減赤字的計畫，推出 170 億歐元的財政刺激。他意外的強勢一擊，法國在 2019 年的經濟成長，有望近 6 年來首度超過歐元區的均值。

單靠貨幣政策效果不足

經合組織 (OECD) 做出類似的呼籲。首席經濟學家 Laurence Boone 表示，全球各地的政治風險都在上升，固然歐洲央行可以採取更多行動，來推動經濟成長，但是「單靠貨幣政策已不再足夠，需要採取行動支持需求」。

Boone 建議，投資未來取代煤炭及核能的可持續能源。此外，上週 OECD 的年度報告中，也建議對教育進行大規模投資，將稅收政策由收入轉向資產。

央行彈藥較十年前大減 (圖表取自彭博)

當前靠貨幣政策挽救經濟所面臨最大的困難，在於彈藥有限，資產負債表已經高度膨脹，能操作的空限有限。例如，日本央行和歐洲央行的利率已經低於零，而聯準會利率也只有 10 年前的一半。

財政政策將成為新的「貨幣政策」

在此同時，即將接手歐洲央行的拉加德 (Christine Lagarde)、英國央行總裁卡尼 (Mark Carney)，也都做出類似的呼籲，要求各國政府「盡可能採取財政刺激措施」。

以歐洲來說，許多國家負債已高，像法國、義大利，是財政擴張的潛在問題，他們將注意力轉向最有本錢的德國—他們不僅有預算盈餘，而且 15 年期以下德國公債的殖利率為負。

OECD 認為，歐元區宜協調一些國家的財政刺激計畫，在其他國家進行結構性改革，並採取寬鬆的貨幣政策。OECD 估計，這樣的聯合行動可以把今明兩年的 GDP 成長率提高約 0.75 個百分點。

Algebris Investments 的宏觀策略負責人 Alberto Gallo 主張，如果當前的非常規政策是從傳統政策的一次飛躍，那麼未來可以在政治格局上做更激進的改變。

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