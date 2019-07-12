IMF年度報告：歐元區成長受威脅 樂見歐洲央行寬鬆

國際貨幣基金組織 (IMF) 週四 (11 日) 發布年度報告，認為歐元區面臨長期經濟成長與通膨低迷的問題，歐洲央行維持寬鬆貨幣的計畫因而「至關重要」。

這是 IMF 總裁拉加德 (Christine Lagarde)11 月轉任歐洲央行總裁前，公布的最後一份歐元區報告，報告中對歐洲央行的看法也格外引發關注。

報告認為，歐洲經濟成長的風險加大，原因包括全球貿易緊張局勢、英國脫歐拖拉反覆及義大利龐大的債務問題。其中，義大利公債殖利率近期雖稍有回落，但如果在經濟成長放緩下，被迫繼續採取財政緊縮，可能連帶殃及歐元區其他國家。

IMF 預計，歐元區 19 國今年經濟成長將由 2018 年的 1.9%，放緩至 1.3%，至 2020 年再略增至 1.6%。此一數字略優於歐盟執委會週三預測的 1.2% 及 1.4% 的今明兩年經濟成長率。

對於歐元區的通膨率，IMF 預估為 1.3%，與歐洲央行評估一致，但遠低於 2% 的目標值。

IMF 認為，由於通膨低於目標，歐洲央行需延長寬鬆貨幣政策的時間。如果繼續惡化，央行的行動還要更進一步，包括考慮降息。此外，新一輪的定向長期再融資操作 (TLTRO 3) 是不錯的辦法，但這也可能加大銀行業的本國債務曝險。

在 IMF 表達歡迎歐洲央行寬鬆之後，歐洲股市週四普遍下挫，泛歐 Stoxx 600 指數收低 0.45 點或 0.12%，至 386.70 點。