【馮冠華專欄】神奇逆轉後，港股有望挑戰五連升

7 月 16 日推介 - 安踏（2020）

1）昨天港股市況總結：恆指週一低開高走，指數低開 169 點後曾急跌 401 點，低見 28071 點；然而隨著內地上午 10 點公布最新經濟數據，市況即告逆轉，中港股市均轉跌為升，恆指最終收報 28555 點，上升 83 點並錄 4 連升。成交方面，金額按日上升約 14% 至 714 億。港股通南下總成交額按日持平在 67 億，流向仍是淨流入，金額 13 億。滬深股通北上轉為淨流出，金額約人民幣 14 億。藍籌 28 升 16 跌 6 持平。



板塊方面，醫藥、豬肉、中資劵商、半導體、手機設備及內銷食品股表現較好。做空方面，佔大市成交上升至 14.3%。牛熊證街貨最新比例為 59:41，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例也是 47:53，重貨區方面，熊證下移至 28700-28749，牛證也下移至 27700-27749。恆指期貨夜市收報 28577 點，上升 54 點，高水 22 點。港股 ADR 上升 4 點，相等於恆指 28559 點。

簡評：若大家覺得恆指昨天早盤逾 400 點的跌幅，與及上證跌破 2900 點是不可思議；那麼，中國第二季度 GDP 同比增速創 27 年來最低（川普也拿來揶揄一番），卻能令中港股市反升，更是難以理解！恆指昨天的走勢，又一次有如上證的倒影。由於成交量無甚起色，當然難言轉強，但在神奇的探底回升下，應可說為看多者打了一口強心針。這大逆轉是否國家隊進場所至則不得而知了。



雖說兩地指數昨天大幅波動，但依舊是停留在早前提及的大型上落區。短線的走向，筆者建議留意着以下事項；包括美企業績、百威亞太的資金回流、中美談判進展、香港政治局勢發展、下星期的科創板啟航，以及重頭戲 - 月尾聯儲局的議息。特別要注意的是後兩者，或許會是資金再東來的誘因。

昨天醫藥股的強勢，主要是傳聞第二批帶量採購降價幅度或較溫和影響。政策風險難以估計，且看升勢能否持續。昨天渾水第四次狙擊安踏（2020），攻擊的論點也不覺有任何新意，且用了渾水自身的狙擊成功率作支持，確實有點強弩之末感，難怪安踏股價昨天不跌反升約 3%。公司現價 $52.95 和第一次狙撃時約 $54.3 相距不遠，筆者認為有短多機會，愽空軍平倉也。



另外，昨天品題的中資劵商和內銷食品均表現不俗，現價的中信建投（6066）和澳優（1717），筆者仍然看好。藍籌方面，昨天較弱的平保（2318）和第二季業績應會不俗的騰訊（700）也可留意。

2）國家統計局昨天公布，中國第二季 GDP 按年增長回落至 6.2%，符合預期；上半年 GDP 增長為 6.3%。6 月其他經濟數據則超出預期，規模以上工業增加值按年增長 6.3%，較 5 月加快 1.3 個百分點；社會消費品零售總額按年增長 9.8%，逾 1 年高位，增幅較 5 月擴大 1.2 個百分點；1 至 6 月固定資產投資按年增長 5.8%，增速比 1 至 5 月提高 0.2 個百分點。

3）美股上日市況總結：美股三大指數續創新高，當中道指上升 27 點或 0.1%，標指和納指則分別上升 0.02% 及 0.17%。十年期債息回落至 2.09%，美滙指數回升至 96.92。紐約期油最新報 59.26 美元。

4）個股訊息 （信報、經濟日報及明報）

盈喜股：

亞洲水泥（743）- 中期溢利按年增約 50% 至 60%。

大連港（2880） - 半年淨利潤按年增加約 40% 至 60%。

協合新能源（182）- 中期純利增加逾 40%。

盈警股 ：

佐丹奴（709）- 半年溢利按年下跌約 38%。

中民築友智造科技（726）- 盈轉虧。

卓悅控股（653）- 盈轉虧。

陽光紙業 （2002）- 中期純利減少不超過 30%。

華潤置地（1109）公布，6 月總合同銷售金額約 284.8 億元 (人民幣．下同)，按年增長 0.7%；總合同銷售建築面積約 137.25 萬平方米，按年減少 24.5%。

中國中車（1766）公布，於 3 月至 7 月簽訂 11 項合同，合計金額 475.2 億元（人民幣，下同），約佔該公司中國會計準則下 2018 年營業收入的 21.7%。

5）新股訊息 （信報）：今天共有 6 隻新股上市，昨在其中一個交易平台的暗盤表現如下：

中滙（382）- 招股價 $2.85，暗盤收報 $2.91

恆發光學 （1134）- 招股價 $1，暗盤收報 $1.33

康特隆科技 （1912）- 招股價 $0.65，暗盤收報 $0.83

Platt Nera (1949) - 招股價 $1.25，暗盤收報 $1.62

中梁控股（2772）- 招股價 $5.55，暗盤收報 $5.43

金茂源環保（6805）- 招股價 $1.33，暗盤收報 $1.33



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