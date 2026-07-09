〈楊金龍立院備詢〉擔憂信用資源過度擴張 沒有對股市「放水」
鉅亨網記者王莞甯 台北
台灣央行總裁楊金龍今 (9) 日於立院備詢，被立委問及股市 AI 泡沫化的潛在壓力，楊金龍回應，「當然也是會擔心」，不過 AI 產業發展具有實質獲利，比較擔心的是信用資源是否過度擴張且過度集中。
楊金龍指出，儘管台股有 AI 相關個股本益比偏高的疑慮，但央行更擔心的是信用是否有過度擴張且集中的問題，並強調，央行其實沒有明顯「放水」，實際上流向市場的資金並不多，仍是偏緊的態度。
楊金龍進一步說明，外界用定存單來解讀央行放水超過 1 兆元，但是並未計入財政部稅收、央行賣出美元等抵銷力道，等於在市場也收回上兆元。
楊金龍表示，央行為穩定新台幣，第一季賣匯超過 125 億美元，而財政部稅收放在央行帳戶內也有 6000-7000 億元，兩者合計約上兆元，等同與定存單釋出的活水抵銷。
此外，對於有立委質疑外資是否將 ETF 視為「藏錢」避風港，楊金龍認為，外資資產重新分配是常見的投資行為，且停利是投資概念，不會強迫一定要一直匯出去。
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