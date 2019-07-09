一語驚醒國會議員：央行並無法創造奇蹟

法國央行總裁德加瓦 (François Villeroy de Galhau) 週六告訴 CNBC 說，貨幣政策並無法彌補貿易緊張，政治領袖必須採取行動，以對抗今日的經濟威脅。

在法國南部舉行的一項經濟會議中，德加瓦強調，目前全球經濟成長的主要威脅是不確定性。

「明白地說，就是貿易緊張造成的不確定性，」身兼歐洲央行執行委員會委員的德加瓦說。

「所以最重要的是，降低這項不確定性，擔任央行官員，我們會全力以赴，但畢竟貨幣政策並非萬能，貨幣政策沒有魔杖，無法創造奇蹟。要靠政治領袖降低這些不確定性，不確定性有時是自己造成的，」他補充說道。

全球兩個最大的經濟體陷入了貿易戰，削弱了全球經濟成長，還威脅將蔓延至其他地區。目前為止，美國對 2500 億美元自中國進口商品課徵關稅 25%，北京亦對數百億美元的美國商品加徵關稅。上週，美國政府還威脅，將對額外 40 億美元的歐盟商品加徵關稅。

歐洲央行於 2018 年底，有意結束貨幣寬鬆的時代，但貿易的不確定性意味全球許多央行政策將會反轉。歐洲央行現在又提供銀行業流動性，並有意加碼振興措施，甚至不排除再度推出量化寬鬆計畫 (QE) 的可能性。

德加瓦告訴 CNBC 說，歐洲央行將會貫徹物價穩定的職責，但已無能力做得更多。他說在面臨這些保護主義措施，國會議員創造出持續性的經濟政策，非常重要。

「在全球領域中，貨幣政策絕非唯一的工具，」他說。他並重申，歐洲央行尚未決定採取何種行動，對抗不佳的經濟成長與疲弱的通貨膨脹，只呼籲採取具體的行動。

「許多方式都有可能，但今日並未做出決議。在下次的會議中，要具體一些，」他說。